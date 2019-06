'The Rook': Starz nos propone una 'Expediente X' británica y feminista

Adaptando una obra de Daniel O’Malley que apunta a saga, la nueva serie de Starz! se centra en un misterioso departamento secreto encargado de investigar asuntos, digamos, poco convencionales. Entre 'Expediente X' y la fantasía tradicional de la televisión británica, está 'The Rook'.

Mujeres al poder

Cuando Myfanwy Thomas se despierta bajo la lluvia londinense, rodeada de cadáveres con signos de una violencia salvaje, ni siquiera sabe que responde a ese nombre. A partir de ahí entra en acción un subgénero siempre interesante, siempre con ganas de aportar, como es el del personaje sin memoria en peligro constante. La saga de Jason Bourne, 'Dark City', 'Memento'... la amnesia y el género suelen ligar bien, no es algo realmente rompedor.

Tras una serie de notas y recordatorios estratégicamente situados en su nueva y extraña vida, Myfanwy tratará de sobrevivir a sus perseguidores y a su trabajo en Checquy, la división encargada de los casos que incluyen elementos paranormales. Sí, como en 'Expediente X' pero con flema británica. Todo eso, a priori, suena atractivo. Más aún cuando su tratamiento adquiere un potente tono feminista. Serán tres mujeres de carácter muy diferente, las que muevan los hilos de la trama.

Además del personaje principal de Myfanwy, interpretado por Emma Greenwell, Joely Richardson y Olivia Munn refuerzan un casting interesante donde Gestalt, un individuo que habita cuatro cuerpos humanos simultáneamente, se apodera de la función al ser lo único realmente peculiar que nos acompaña durante buena parte del viaje.

Pero 'The Rook' tiene un problema de base, y es que se toma demasiado en serio as sí misma. Situaciones tan delirantes como la manipulación mental para mantener relaciones extramatrimoniales no terminan de ser tratadas con la suficiente sorna como para hacernos partícipes de su gamberrismo made in Britain. Ese tono severo solo se desliga en momentos puntuales, demasiado pocos tal vez, al menos durante la primera mitad de la miniserie.

Mercadeo paranormal

Por supuesto que la trama no se centrará en saber quién es nuestra protagonista y quién borró su pasado. A pesar de no tener más que ocho episodios, el grueso de la trama se reparte entre el misterio protagónico y una interesante sub-trama de mercadeo de seres humanos con habilidades especiales. Habilidades que poco a poco la propia Myfanwy irá descubriendo mientras todos a su alrededor emplean las suyas.

Con un empaque visual muy superior a la historia que quiere contar, 'The Rook' se beneficia de los decorados naturales que ofrece Londres, el otro gran personaje de la serie. Y es que la historia de 'The Rook' no es especialmente novedosa ni espectacular, algo que ya sucedía en la novela original de Daniel O’Malley, elevada a los altares de manera un tanto exagerada para no ser más que otro best-seller genérico que leer en la piscina.

Rodeada de personajes más o menos simpáticos, y con un tono solemne que no le sienta bien, 'The Rook' es un simpático e intrascendente pasatiempo con el que combatir las horas de canícula que nos esperan durante las próximas semanas. ¿Tienes cosas mucho mejores que ver? Desde luego, pero también mucho menos interesantes.