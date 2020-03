‘Viaje sangriento’ llena Netflix de humor macabro con su ligera antología de terror noruego

Las series de terror y fantástico antológicas están alcanzando una popularidad creciente en la pantalla pequeña. Quizá por el éxito de la distópica ‘Black Mirror’ el formato ha vuelto a gozar de un buen momento en el que hay grandes ofertas como ‘Inside No 9’ o ‘Creepshow’ hasta otras más decepcionantes como la nueva ‘The Twilight Zone’ de Jordan Peele. Por ello Netflix no pierde comba y ofrece la oportunidad a nuevas posibilidades del formato como ‘Viaje Sangriento’.

Algo bueno que sale de tener una plataforma global es que da la oportunidad a diferentes productos de otros países más allá de Gran Bretaña y Estados Unidos, por ello este ‘Viaje Sangriento’ es una muestra de estas series con historias de terror autoconclusivas que resulta refrescante por su origen noruego mostrando, de paso, que la tendencia parece que no está desacelerando a corto plazo.

La tradición de Amicus

Con 6 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, ‘Viaje sangriento’ cuenta con algunas historias bastante inteligentes y retorcidas aunque otras son pasables. La ventaja sobre otras series similares es que, incluso si las tramas son parecidas a cosas que hemos visto antes, el toque exótico del sentido del humor nórdico hace que siempre mantengan el interés. Además, su falta de presupuesto evidente hace que no tengan muchos remilgos al desplegar una mala baba perversamente divertida.

Cada episodio empieza con un siniestro conductor de autobús entrando en su vehículo en medio de una noche lluviosa. Aunque parece vacío, a medida que aparecen varios personajes, cada uno de los relatos es el equivalente a una parada para que uno de los protagonistas es enfocado con sangre, con una pequeña pista sobre lo que vamos a ver mientras se reflejan en el ventanal en una noche lluviosa.

Este envoltorio común para cada episodio no tiene mayor conexión y no llega a desarrollarse, por lo que nunca se llega a explicar por completo por qué están a bordo del autobús, aunque puede interpretarse como un transporte de condenados, con diferentes personas que viajan juntos a un lugar infernal, un recurso al más puro estilo de las adaptaciones de la EC de Amicus, especialmente ‘Doctor terror’ (1965) o, especialmente, la película de segmentos ‘El autobús del terror’ (Chillers, 1987).

Un suspiro de media tarde

A diferencia de las de Amicus, ‘Viaje Sangriento’ es una serie entera, pero una ideal para ver en tromba, puesto que la duración de los episodios es muy asumible y seis no es un número exagerado. Además hay bastante variedad temática bastante aunque los temas son un poco predecibles, no dejan de ser emocionantes y entretenidas, con algunos arrebatos de violencia que impactan más por lo inesperado que por el exceso de sangre.

‘El sacrificio definitivo’ es el episodio más sorprendente por su irreverencia en un mundo de fotos y vídeos de mascotas y por su reinterpretación de ‘La pata de mono’. Se une a ‘El escritor malvado’ y ‘Ratas de laboratorio’ por sus temas sobre codicia, odio y venganza. ‘Tres hermanos zumbados’ y ‘Secreto a voces’ no son gran cosa y el poco valorado ‘La vieja escuela’ es realmente el más ubicable en el terror clásico y su inesperado final hielasangres lo convierte, fácilmente, en el mejor momento de todo ‘Viaje sangriento’.

La serie desarrolla bien sus historias y la mezcla de humor negro y suspense a asemeja en tono a las añoradas ‘Historias de la cripta’ con actuaciones decentes que la convierten en un producto que puede no estar a la altura de aquella pero es suficientemente sólido y diferente, al menos en actitud que muchas americanas con mucho más publicidad, sin ir más lejos las nuevas ‘Amazing Stories’, ‘The Twilight Zone’ o la desastrosa antología de Blumhouse ‘Into the Dark’.