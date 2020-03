'Visibilidad: LGTBI en la televisión': un documental esencial de Apple TV+ sobre historia catódica y representación

La primera vez que se oyó la palabra homosexual en televisión fue durante las sesiones de McCarthy. Con ese dato (y lo que imagináis que implica), dado después del pertinente prólogo, arranca 'Visibilidad: LGTBI en televisión' ('Visible Out on Television'), documental de cinco episodios de Apple TV+ dirigido por Ryan White ('The Keepers').

Con una narración cronológica pero con cada episodio abordando un tema concreto, White y sus productores ejecutivos (entre los que están Wanda Sykes y Wilson Cruz entre otros) analizan la representación y la percepción de la comunidad gay en Estados Unidos a través de la televisión.

Así pues nos encontramos con una docuserie doblemente interesante ya que tenemos por un lado historia de la televisión, con esos primeros programas en directo para ir pasando al formato grabado y a las series que todos amamos y por el otro tenemos el tópico que nos ocupa.

Para ello, White cuenta con diversas personalidades televisivas incluyendo a Sykes, Cruz y otros actores, directores y cómicos (algunos de los cuales, además, prestan su voz para narrar): Ellen DeGeneres, Margaret Cho, Neil Patrick Harris, George Takei, Raven-Symoné, Lena Waithe, Billy Porter, MJ Rodriguez, Jesse Tyler Fergurson y un largo etcétera.

De la burla y el pánico a la normalización

Artistas que nos cuentan en primera persona sus experiencias y sus propias percepciones a la hora de ver o vivir algunas de las situaciones que se plantean en la serie. La homosexualidad como algo antiamericano, la percepción del público, el cómo se trataba en las noticias... y en las series sobre todo en los cincueta y sesenta.

Una situación que poco a poco va evolucionando a mejor gracias a gente como Norman Lear y su empeño por explorar algún que otro tema LGTBI en 'Todo en familia' y el resto de sus series. Pero este último medio siglo no es, desde luego, un camino de rosas con muchos tropiezos, algún que otro acierto, y mucho por descubrir y conocer.

Es, de hecho, bastante curioso ver la retrospectiva y comprobar que hay personajes, diálogos y tramas de series míticas de hace años que chirrían un poco (o mucho) incluso en los casos más "progresistas" en este sentido ('Friends' o 'Seinfeld', por ejemplo). Algo que, además, nos hace reflexionar sobre nuestras propias percepciones a lo largo de nuestra vida.

Pero no solo se explora la representación en las series de ficción, sino que también y siempre con la televisión como medio, se exploran hechos como la elección de Harvey Milk (y asesinato), la epidemia del SIDA o la masacre de hace un par de años en un club nocturno de Florida hace cuatro años.

La televisión como uno más de la familia

Una de las cosas que tiene claro 'Visibilidad: LGTBI en la televisión' es el poder del medio y el hecho de que la relación entre nosotros y la televisión es mucho más íntima que con, por ejemplo, el cine. Simplemente por el hecho de que tenemos la pantalla en el salón, que se ve en familia, cenando, comiendo, se convive con ello.

De ahí que White enfatice en lo importante que es que los espectadores puedan verse representados también en temas "tabú" (aún hoy) como la homosexualidad, transexualidad y otros. Y no solo eso, sino que la importancia de contratar actores y actrices que no se ajusten a la normativa cis-hetera.

'Visibilidad: LGTBI en la televisión' es un documental valioso no solo por su temática sino por su capacidad de recorrer de forma muy amena unos setenta años de historia de los rayos catódicos. Ya solo por cómo han tirado de archivo, explicando cómo se hacía televisión y cómo se ha ido viendo "lo raro" en todo este tiempo, se convierte en un documental esencial.