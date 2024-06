Hoy en TV, la espectacular película de ciencia ficción que cerró una de las trilogías más importantes del siglo XXI

Cuando uno piensa en las mayores franquicias de la historia del cine, no hay duda de que una de las primeras en venir a la memoria va a ser Star Wars. Creada por George Lucas, la saga pasó a manos de Disney, estudio que tardó muy poco en poner en marcha una nueva trilogía que llegó a su final en 2019 con el estreno de 'El ascenso de Skywalker', un desenlace que estuvo lejos de contentar a todos.

'El ascenso de Skywalker' tiene el honor de ser la película en acción real de Star Wars peor valorada por la crítica, ya que apenas cuenta con un 51% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. El polémico regreso de Palpatine o el hecho de quedase demostrado que la trilogía fue dando tumbos, ya que 'Los Últimos Jedi' prometía ir en una dirección que luego la película que nos ocupa ignoró por completo, no jugaron a su favor.

Sobrecargada

La estrategia de J.J. Abrams aquí, quien realizó un trabajo mucho mejor en 'El despertar de la fuerza', parece ser la de apostar de lleno por la acción y que todo avance siempre hacia delante para que el espectador tenga menos tiempo de hacerse preguntas sobre lo que está viendo en pantalla. Eso lleva a que se potencie al máximo su condición de espectáculo visual, pero también a que resulte una obra un tanto desperdigada y sin la personalidad necesaria para darnos escenas realmente memorables.

Al final, 'El ascenso de Skywalker' es una película que tira del fan service y busca que el público se deje llevar que cualquier otra cosa. La pega es la marcada tendencia a sobrecargarlo todo, como si Abrams pensara que darlo todo sea suficiente y la película no prestase la atención necesaria a contar con un guion a la altura.

Con todo, a mí me parece que 'El ascenso de Skywalker' es un efectivo pasatiempo en el que, aunque no por un margen tan amplio como me gustaría, hay más cosas que disfrutar que aquellas que me molestan a lo largo de sus más de dos horas de metraje. Eso no quita para que de las nueve películas de la saga principal, ocupe uno de los últimos puestos y que de esta trilogía finalmente sea la que menos me gusta pese a la gran decepción que fue 'Los últimos jedi' en su primer visionado.

Si queréis recuperar 'El ascenso de Skywalker', se emite esta noche en Cuatro a partir de las 22:15. En el caso de que tengáis alergia a ver las películas en televisión con anuncios, la tenéis disponible en streaming a través de Disney+.

