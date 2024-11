Es uno de los mayores fracasos de la historia del cine de fantasía épica. Hoy en TV, una espectacular aventura del director de una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 30 años

Los fracasos son inevitables en Hollywood, ya que nadie tiene la receta mágica para que todas sus películas arrasen en taquilla. Hoy me toca volver a hablaros de uno de los mayores desastres de los últimos años, ya que esta tarde a las 15:40 se emite en Cuatro 'Dioses de Egipto', una superproducción de fantasía que sufrió un enorme batacazo en cines.

Un enorme desastre

Con el aval de tener detrás a Alex Proyas, máximo responsable de 'Dark City', una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 30 años, 'Dioses de Egipto' fue un título rodeado por la polémica antes incluso de su estreno. Las acusaciones de whitewashing llevaron a que el propio Proyas y Lionsgate tuvieran que disculparse meses antes de su llegada a los cines. Nada de eso podía prepararnos para todo lo que vendría después.

Tras ser destrozada por la crítica, el público también le dio la espalda a la película, provocando un enfado monumental de Proyas. ¿Su reacción? Arremeter contra los críticos, llegando a afirmar cosas del tipo "como los idiotas perturbados que son todos ellos". Menudo desastre.

En lo referente a la película en sí misma, yo no soy para nada fan de 'Dioses de Egipto', una película que sí cuenta con algunos espectadores que intentar reivindicarla de vez en cuando. Por mi parte, son varios los detalles que me echan para atrás, empezando por el guion firmado por Matt Sazama y Burk Sharpless que parece apostar por el todo vale, e incluso por momentos da la sensación de que quiere abrazar su lado más estúpido. Ojalá lo hubiesen hecho en todo momento.

Ahí es verdad que si existe cierta sinergia entre los excesos del guion y los desbarres de Proyas en la puesta en escena. Esa convierte esa aventura épica en un espectáculo inenarrable, donde el fuerte uso de los retoques digitales llega a crear algunas escenas que hay que verlas para creérselas. Es lo que pasa cuando te pasas de ostentoso.

Con todo, es honesta desde el primer momento y creo que uno podría llegar a disfrutar con ella a poco que conecte con su delirante propuesta. A mí tarda poco en perderme y su visionado llega a convertirse por momentos en una experiencia desoladora. Y es que el arranque tampoco está tan mal, pero luego la cosa no tarda demasiado en degenerar por completo.

Y lo peor es que sé de sobra que ahí hay talento, pues Proyas sí me había conquistado con 'Señales del futuro', su anterior y bastante infravalorado trabajo, pero el descontrol del que hace gala la película se vuelve en su contra. Por ejemplo, Gerard Butler sí que se divierte mostrando una faceta más juguetona, pero el trabajo del resto del reparto mejor olvidarlo, y no es porque no haya por allí más actores competentes.

Un desastre de tal calibre llevó a que provocase pérdidas estimadas en 90 millones de dólares, una auténtica barbaridad que obviamente es uno de los motivos por los que Proyas ha tardado casi una década en poder rodar su siguiente largometraje.

