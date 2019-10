Bong Joon-ho confiesa cómo engañó a Harvey Weinstein con 'Rompenieves' y anuncia dos nuevos proyectos

Con el premio gordo del Festival de Cannes bajo el brazo, el director de 'Parásitos' su director, Bong Joon-ho, ha confesado durante la promoción cómo tuvo que lidiar con las tijeras de Harvey Weinstein, conocido por ser un eliminador de material rodado en la sala de edición.

Una mentira que salvó una película

Mientras el director se embarca en la gira de presentación de Estados Unidos de 'Parásitos', ha sido preguntado en repetidas ocaciones por la batalla mantenida con Harvey Weinstein por el corte final de su película de su aclamada película 'Rompenieves'.

Tras adquirir los derechos de distribución de la película en 2012, la compañía de Harvey Weinstein se mostró inflexible acerca de recortar 25 minutos del corte inicial de Bong, pidiendo "más presencia de Chris Evans" entre otras cosas, según afirma el director.

"Era una condena", dice Bong. "Yo era alguien que hasta ese momento no había estrenado nada que no fuera el corte del director de mis películas. Nunca hice una edición que no quisiera hacer. El apodo de Weinstein es "Harvey Scissorhands", y estaba muy orgulloso de sus intenciones con la película".

Bong asegura que Weinstein le dijo: “Vaya, eres un genio. Cortemos el diálogo". El productor estaba empeñado en cortar una escena en la que un guardia del tren destripa un pez para intimidar a un grupo de rebeldes. La toma era una de las favoritas de Bong y el director de fotografía Hong Kyung-pyo.

"Harvey la odiaba. ¿Por qué un pez? ¡Necesitamos acción!". Bong afirma "No sabía qué hacer, entonces, de repente, dije: "Harvey, esta toma es especial para mí". Cuando Harvey preguntó qué significado había en esa toma, Bong respondió: "Es algo personal. Mi padre era pescador. Le dedico este plano a mi padre". Weinstein le dijo a Bong que la familia es lo más importante para él, y fue el factor decisivo para que Weinstein mantuviera la escena de destripamiento. "Dije:" Gracias", recuerda Bong. "Pero fue una puta mentira. Mi padre no era pescador".

Bong finalmente obtuvo su montaje tras las bajas puntuaciones de las pruebas del corte de Weinstein. "Por dentro, estaba feliz de que las puntuaciones fueran malas", dijo Bong. Su contrato le permitió evaluar su corte en Los Ángeles, lo que dio como resultado unos puntajes de prueba mucho más altos. "Tal vez para Weinstein, fue una especie de castigo, que un cineasta haga lo que quiere. Pero para mí, todo fue felicidad. ¡Sí! ¡El montaje del director!"

Nuevos proyectos

Además, el director de 'Memories of Murder' ha anunciado sus próximos proyectos: una película de terror coreana y un drama en inglés inspirado en una historia real.

“Lo pasé muy bien trabajando en 'Parásitos', así que quiero trabajar en películas a esa escala, una en coreano y otra en inglés. El proyecto coreano es una película de terror. Por supuesto, estoy trabajando para que todos los géneros se mezclen, pero si tuvieras que elegir un género, estaría en la línea del horror. Y para el proyecto en inglés, todo arrancó con un artículo que encontré al azar en CNN hace unos años. Es una pequeña película dramática realista".

Sorbe su proyecto de terror, afirma: "No sé si puedes llamarlo horror, porque en todas mis películas el género es ambiguo. Pero si tengo que describirlo, es "acción y horror tras un desastre en Seúl". Tengo esta idea desde 2001, así que la he estado desarrollando durante 20 años años, y ahora ya es una obsesión. Realmente tengo que rodar esta película. No es una película que puedas rodar en Nueva York o Chicago: solo funciona si todos los peatones en la calle tienen el mismo tono de piel".