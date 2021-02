'Bruja Escarlata y Visión': la showrunner de la serie de Marvel explica cómo se hizo el sorprendente cameo del último episodio

'En un episodio muy especial...', el quinto episodio de 'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision'), terminaba con una gran sorpresa para todos los fans de Marvel que, de algún modo, esperábamos que esta Fase 4 supusiera la implementación de las franquicias de Los 4 Fantásticos y X-Men al Universo Cinemático. Y, a partir de aquí: SPOILERS.

Y es que la serie de Disney+ introducía por fin a Evan Peters como Pietro Maximoff, el hermano muerto de Wanda (Elizabeth Olsen). Un cambio de reparto (tal como nos recuerda nuestra querida Darcy) ya que el Mercurio/Quicksilver del Universo Cinemático Marvel, que murió durante 'Vengadores: Era de Ultrón', fue interpretado por Aaron Taylor-Johnson.

Un cambio de papel tan sorprendente como prometedor y que Jac Schaeffer, su guionista principal/showrunner, ha querido explicar. Así, la guionista ha hablado con la web oficial de Marvel sobre cómo se gestó la aparición del personaje en la serie.

'WandaVision', un barullo mental

Según Schaeffer la idea vino bastante pronto en la escritura de la serie.

«La serie es tan barullo mental, porque trabaja en muchos niveles, y hay tantas nociones de lo que es real y lo que no, las actuaciones, el reparto, la audiencia, los fans y todo eso, simplemente pensamos que sería de lo más emocionante traer a Evan al Universo Cinemático Marvel.

«Nos encantaba la idea. Y estábamos en plan ¿cómo diantes lo hacemos para que tenga sentido lógico?, ¿cómo lo justificamos? Porque eso pasa, puedes tener un millón de grandes ideas pero hay que aterrizarlas, llevarlas a cabo, que se sientan orgánicas a la gran historia.»

Así, junto con Mary Livianos (productora ejecutiva), se pusieron a ver qué manera era la apropiada para esta aparición, que era más fácil de pensar que de realizar.

«¿Cómo le damos esta entrada, disfrutamos de ella y la hacemos loca? Teníamos desde hace tiempo la idea del tropo del hermano, familiar, o lo que sea que llega al pueblo y lo revuelve todo con la familia, ese cliché de sitcom»

Evan Peters, Quicksilver de universos múltiples

Con la idea en la cabeza, faltaba ya la autorización de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, que quería asegurarse de que había una razón para ello. Una vez encontrada, lo siguiente era poder contar con Evan Peters, afortunadamente, estuvo entusiasmado con la idea:

«Estuvimos trabajando en ello tanto tiempo sin saber si sería posible. Fue complicado hacerlo. Evan siempre estuvo dispuesto a ello, en plan siempre, siempre, siempre. Es un fan de los cómics, un fan de Marvel. Siempre estaba dispuesto a la opción más extraña. Y es realmente un placer trabajar con él.»

Sobre hasta qué punto esta aparición es "real", un constructo de la mente de Wanda u otra opción, todavía no sabemos. Evidentemente, la guionista no va a enseñar sus cartas y desvelarnos las sorpresas antes de que pase en la serie. Eso sí, qué pinta realmente Quicksilver en Westview y qué implicaría eso para el futuro de la Fase 4 (si fuese relevante) me parece de lo más intrigante.