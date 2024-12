Christopher Nolan afirma que no hay ninguna película de superhéroes que no tenga "algún tipo de influencia" de Zack Snyder

La amistad de Christopher Nolan y Zack Snyder comenzó durante la producción de 'El hombre de acero', la película de Superman que se basaba en una historia concebida por Nolan (junto a David S. Goyer). Son amigos y se admiran, de hecho, el director de 'El caballero oscuro' presentó sus respetos a 'Watchmen' afirmando que es una película "adelantada a su tiempo". Y claro, ahora que sabemos que 'Rebel Moon', el ambicioso proyecto de Snyder para Netflix, ha sido un fiasco, Nolan vuelve a salir a alabar a su amigo.

El director que la gente ama odiar

En un perfil dedicado a Snyder en The Atlantic y titulado "El director que la gente ama odiar", Nolan ha afirmado que "no hay una película de superhéroes hoy en día que no tenga algún tipo de influencia de Zack".

"Cuando ves una película de Zack Snyder, ves y sientes su amor por el potencial del cine. El potencial que tiene para ser fantástica, para exaltar su propia realidad, pero también para conmoverte y emocionarte."

De momento, Zack Snyder parece haber concluido su etapa de superhéroes. Sabemos que negocia con Warner para retocar el montaje de 'Sucker Punch'. Las dos entregas de 'Rebel Moon' se encontraron con una apreciación de crítica y público (fans y haters aparte) bastante más baja de lo esperado, así que Netflix ha cortado todos los lazos con el director, frenando los proyectos que tenían en marcha. Y no es porque él no lo viva al máximo, tal y como cuenta el artículo mencionado antes, el director se sienta a editar sus trailers diciendo cosas como: "¿Sabéis que molaría? ¿Hay una manera de que haga BOOOOOOOOM y después vroom, que tenga ese tipo de onda de sonido? Estos tráilers suben hasta el 11".

Con o sin referencia a una cinta tan mítica como 'Spinal Tap', nos gusten más o menos sus películas, es innegable que Snyder las vive al cien por cien. Eso hay que respetarlo.

