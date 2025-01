Christopher Nolan exigió cambiar el final original de 'Joker' por respeto a Heath Ledger

El mítico personaje de Joker ha tenido varias versiones a lo largo de los años, pero la de Heath Ledger dejó una huella especialmente imborrable. Tanto es así que el mismísimo Christopher Nolan exigió cambiar el final de 'Joker' por deferencia al tristemente fallecido actor. A Warner no le quedó otra que aceptar la petición de autor de 'Dunkerque', aunque solamente de forma temporal.

Quería la exclusividad

Según aclara The Hollywood Reporter, el final original de 'Joker' mostraba a Joaquin Phoenix esculpiéndose la cara delante una multitud de sus fans, lo cual le daba un look muy similar al utilizado por Ledger en 'El caballero oscuro'. Eso no le gustó nada a Nolan, quien, seguramente como muestra de respeto al actor, creía que su Joker debía ser el único que hiciera algo así y Todd Phillips tuvo que cambiarlo.

Sin embargo, Nolan acabó rompiendo su relación con Warner tras el problemático estreno de 'Tenet', por lo que no tuvo ningún tipo de influencia sobre el estudio cuando se hizo 'Joker 2'. Por ello, Phillips pudo recuperar la idea que no pudo usar en su momento, aunque en esta ocasión no fue el personaje de Phoenix el que se rajaba la cara.

Eso sí, la recepción tanto de la crítica como del público hacia 'Joker: Folie à Deux' fue bastante catastrófica, y además ese final fue especialmente comentado. N obstante, el hecho de que alguien se tallase así la cara no fue, ni mucho menos, el mayor de los problemas de ese atrevido desenlace.

Por su parte, Nolan ha iniciado lo que parece que va a ser una próspera relación profesional con Universal. Su primera colaboración juntos fue en la muy exitosa 'Oppenheimer' y ahora preparan una ambiciosa adaptación de 'La Odisea' con un reparto de auténtico lujo,

