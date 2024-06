Dan Harmon cree que el público ha aceptado las voces de 'Rick y Morty' sin problemas: "Esto no va sobre guerras culturales"

Muchos ríos de tinta se escribieron el año pasado sobre las nuevas voces de 'Rick y Morty', pero la verdad es que después de un primer episodio algo titubeante, todo parecía normal otra vez muy rápidamente. De hecho, el proceso de ajuste fue, más allá de un par de vídeos de YouTube que se tiraban de los pelos antes de descubrir que la ofensa fingida no atraía visionados, rapidísimo. Y después de todo el drama con el despido de Justin Roiland, Dan Harmon ha hablado por fin sobre cómo se vivió este cisma desde dentro... y, ya de paso, sobre la película de 'Community'.

Rock y Mirty

Fue un drama. Muchos lo recordaréis: Justin Roiland fue despedido por Adult Swim después de ser acusado de agredir a su pareja (en 2023 se desestimó por "falta de pruebas") y el equipo decidió contratar a imitadores de las voces que hacía en la serie. Desde entonces, y después de descubrirse muchas cosas sobre el tóxico modus operandi de Roiland en 'Rick y Morty', parece que en el equipo todo ha vuelto a la normalidad, según ha declarado Dan Harmon a Variety.

Esto no va sobre mí. Esto no va sobre guerras culturales. Y esto no va sobre mi reputación. No va sobre mis amistades. Esto no tiene nada que ver conmigo, excepto por el hecho de que estoy increíblemente cualificado para el proceso de escoger las nuevas voces. Esto tiene que ver con un personaje -dos de ellos- y millones de personas que no quieren que esta serie se rompa. Lo que es noble, merece la pena y es una meta muy sana. Creo que lo hemos conseguido. Y estoy muy orgulloso y agradecido de que acabara así.

De hecho, cree que el público ya lo ha aceptado y su percepción es "No puedo ver la diferencia. Los personajes son los personajes, sigamos adelante". "Funcionó, hemos transicionado a una nueva era y si la serie es una mierda de ahora en adelante, es por las razones habituales por las que cualquier serie puede ser una mierda. No por estos hechos dramáticos detrás de las cámaras".

Mientras al equipo de guion solo le quedan diez episodios para llegar a los 70 que pidió Adult Swim, Harmon se prepara para acometer la tan ansiada película de 'Community', casi diez años después de su último episodio. "Cuando me veas haciendo vídeos de pedos en Internet, no creas que significa que ya me he hartado de intentar hacer la película. No es como funciona el tiempo ni la industria. Si me ves haciendo algo que no sea escribir, no es porque haya dejado de escribir. Es porque cuando entro en Instagram, no quiero hacer vídeos sobre escribir".

Voy a usar el tiempo que tenemos para dar un último repaso a esta cosa que con suerte hará que todo el mundo se emocione y sea feliz. Mientras tanto, ¿puedes llamarlo retraso cuando aún no hemos empezado a rodar? El motor sigue moviéndose. Vi que Donald Glover dijo que había oído que los fans pensaban que era el motivo por el que la película no está pasando antes. Inmediatamente quise meterme en mi Instagram y decir "¡Dejad de gritar a Donald! ¿Es que queréis asustarle?". ¡Quiere hacer la película, no le atosiguéis!

Él no es la razón, ningún ser humano podría ser la razón para los retrasos. Lo frustrante es que nuestro motor se mueve tan lento que se queda atascado cada poco tiempo. La escala de tiempo es muy diferente para nosotros que para los fans. Los fans tienen 900 veces más ansiedad por minuto que esta máquina que tarde o temprano les dará su película.

