David Lynch probablemente nunca más volverá a dirigir. El autor de 'Twin Peaks' padece un enfisema crónico que le impide estar en rodajes

Han pasado siete años desde que 'Twin Peaks: El regreso' desdibujó la línea entre la televisión y el cine, pero David Lynch no ha dirigido nada más que algún corto desde entonces. De hecho, no ha dirigido un largometraje desde 'Inland Empire' de 2006. El autor aparece en la portada del nuevo Sight and Sight, que se publica con motivo del lanzamiento del último álbum de Lynch, con Chrystabell, pero con muy malas noticias.

Un problema de salud crónico

Para quien espere una nueva película o serie de televisión suya, la cosa no tiene muy buena pinta. Al parecer, Lynch ahora sólo puede "dirigir a distancia" debido a una enfermedad:

"He tenido un enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy confinado en casa me guste o no. No puedo salir... a causa del Covid, sería muy malo para mí enfermar, incluso con frío. Sólo puedo caminar una corta distancia antes de quedarme sin oxígeno".

Lynch, que cumplió 78 años este año, ha sido un fumador empedernido desde su adolescencia, fumando constantemente "American Spirits" dentro y fuera del plató. Fumar, como ha dicho en el pasado, fue un aspecto crucial de su proceso creativo, abriendo su mente a diferentes ideas. Parece que al final le ha pasado factura. Sobre dirigir a distancia, dice:

"No me gustaría tanto, pero lo haría a distancia, si llega el caso".

Se suponía que en 2019 Lynch volvería a trabajar con un misterioso nuevo proyecto titulado 'Wisteria/Unrecorded Night' y Netflix había dado luz verde a 13 episodios de una hora de duración y un presupuesto de 85 millones de dólares, pero la desechó cuando estaba en fase de preproducción y lista para rodarse ¿Puede que su enfermedad tuviera algo que ver? En la entrevista habla sobre si su guión de 2010 'Antelope Don't Run No More', uno de los mejores no producidos de su carrera, llegará a realizarse.

"Bueno, no sabemos qué nos deparará el futuro, pero mantenemos la esperanza".

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024