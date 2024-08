El director de 'Alien: Romulus' hizo esta infravalorada maravilla de la ciencia ficción que solo necesita el sonido para erizarte la piel

No ha salido nada mal 'Alien: Romulus'. La nueva cinta de terror y ciencia ficción no es solo la nueva película de la legendaria saga, es también el nuevo proyecto de Fede Álvarez. El cineasta uruguayo tiene una filmografía no muy extensa pero sí llena de decisiones fascinantes, con sus obras estando generalmente entre lo más destacable de su año.

Fue en 2021 cuando Apple estrenó de la mano de Fede la que es probablemente la decisión más interesante que ha tomado en su carrera: 'Calls', una maravilla de la ciencia ficción que toca volver a recomendar por estos lares. Y una de las series televisivas más experimentales que se han visto en el panorama del streaming. O mejor dicho, que se han oído.

Lo hizo el universo

La primera y única temporada de 'Calls' es una coproducción con Canal+ y una adaptación de la serie original francesa. Es lo que se conoce como una ficción sonora, obras audiovisuales que prescinden del componente "visual" pero mantienen todo lo demás: guiones que atrapan, una narrativa cinematográfica y la presencia de actores. En España hay grandes ejemplos de este tipo de historias, como 'El gran apagón'.

'Calls' es uno de los raros casos de ficción sonora que han cruzado la frontera de sus plataformas habituales, y desde entonces forma parte del catálogo de Apple TV+ como uno de sus títulos más infravalorados. Fede Álvarez se reúne aquí con un reparto magnífico, con voces como la de Pedro Pascal, Aaron Taylor-Johnson o Aubrey Plaza, que son todo lo que necesitas para conectar con una fórmula que atrapa desde el minuto uno. Además del sonido, también utiliza un astuto diseño visual que presenta los subtítulos con fondos minimalistas de líneas y ondas sonoras animadas.

La historia se cuenta a través de una serie de angustiosas llamadas. Cada episodio es un relato distinto en tiempo real que va sumando a una narrativa conjunta que mantiene su misterio hasta prácticamente el final. Pese a que la premisa general es la de una historia de catástrofes, con momentos profundamente épicos, cada historia individual juega con diferentes subgéneros de la ciencia ficción o incluso el terror. Qué pena que fuera cosa de una sola temporada. Aunque la conclusión a la que se llega es satisfactoria, había mucho potencial aquí para seguir explorando.

