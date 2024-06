Sin este cortometraje no tendríamos 'Alien: Romulus'. Fede Álvarez sube remasterizada y en Full HD la película viral de 300 dólares que le abrió las puertas de Hollywood

¿Qué necesita un cineasta desconocido de un país como Uruguay para que Hollywood pose su mirada sobre él y le entregue las llaves de algunas de las franquicias más queridas dentro del cine de terror? El caso de Fede Álvarez, que actualmente está dando las últimas pinceladas a su 'Alien: Romulus' a poco menos de dos menos de su estreno, es uno de esos en los que el talento, el don de la oportunidad y la magia de internet se dan la mano.

Pánico en Full HD

Si estoy hablando de esto en pleno 2024 es porque el de Montevideo acaba de resubir a YouTube su cortometraje '¡Ataque de pánico!', que podemos ver por primera vez en HD, completamente remasterizado y que luce a las mil maravillas pese a cargar ya 15 años a sus espaldas. Una modestísima producción presupuestada en 300 dólares cuyo relanzamiento anunció el propio director con el siguiente mensaje en Twitter.

"Hace 14 años hice una película con 300$ y mucha ayuda de amigos y colegas. Cambió mi vida para siempre y me abrió las puertas de Hollywood. Aquí está, remasterizado y reescalado. ¡Échale un ojo!"

El de '¡Ataque de pánico!', de igual modo que ocurrió con 'Lights Out' de David F. Sandberg, 'Stabbing at Leia's 22nd Birthday' de Josh Trank, 'Alive in Joburg' de Neill Blomkamp o el genial fan film de Portal titulado 'No Escape' de Dan Trachtenberg, supone otra muestra de cómo la red de redes puede ser el mejor escaparate para captar la atención de estudios y productores.

Según explicó el cineasta a BBC en 2009 "Lo subí [el cortometraje] un jueves y el lunes mi bandeja de entrada estaba totalmente llena de mails de estudios de Hollywood. Fue increíble, estábamos todos en shock". Uno de los nombres que le contactaron fue nada menos que Sam Raimi, con quien firmó un acuerdo para convertir el corto en un largometraje con un presupuesto de 30 millones de dólares que, finalmente, se invirtieron en el notable remake de 'Posesión infernal' de 2013.

El resto es historia. Una que se cuenta, concretamente, con películas de la talla de 'No respires', 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte', la más que recomendable serie 'Calls', y una inminente 'Alien: Romulus' que promete devolver a la saga toda la esencia y brutalidad perdidas con el paso de los años.

