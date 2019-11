'Los Favoritos de Midas': Mateo Gil y Luis Tosar adaptarán para Netflix un relato de Jack London

Luis Tosar será el protagnista de 'Los Favoritos de Midas', una miniserie de 6 episodios creada por Mateo Gil. El thriller arrancará el rodaje la próxima semana en Madrid y se prolongará durante 15 semanas.

Una historia de misterio

Clave en los inicios de su compañero Alejandro Amenábar, Mateo Gil debutó en el largometraje hace veinte años con la simpática y ambiciosa 'Nadie conoce a nadie', un thriller que se adelantó a títulos como 'El código Da Vinci' y similares.

Basada en el relato corto de Jack London 'The Minions of Midas' (publicado en 1901), y ambientada en el Madrid actual, 'Los Favoritos de Midas' cuenta la historia de un gran empresario que sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo. ¿Cuántas muertes será capaz de cargar sobre sus hombros?

Netflix sigue apostando por la producción nacional, que tiene en el protagonismo de Luis Tosar, tres veces ganador del Premio Goya, su mayor atractivo. Tosar estará acompañado por Marta Belmonte, Willy Toledo, Marta Milans, Carlos Blanco y Bea Segura, que completan el reparto principal.

Escrita por Mateo Gil y Miguel Barros, 'Los favoritos de Midas' estará dirigida por Mateo Gil y Oskar Santos, con producción de Nostromo Pictures, La serie se estrenará a nivel mundial a lo largo de 2020.