Francis Ford Coppola anuncia cuál será la película final de su carrera tras el enorme fracaso de 'Megalópolis': "Va a ser inmensa, aún más ambiciosa"

Uno pensaría que 'Megalópolis' podría haber sido la última película de Francis Ford Coppola, tanto por las dificultades que tuvo para sacarla adelante como por su enorme fracaso en taquilla, sin olvidarnos de su avanzada edad -cuenta ya con 85 años-. Sin embargo, el cineasta se niega a ello y ha querido dejar claro que tiene pensado hacer dos películas más y que tiene más claro que su despedida de la gran pantalla será con 'Distant Vision'.

"Más difícil de hacer"

Coppola ha desvelado este hecho en una sesión de preguntas y respuestas que ha organizado en su cuenta de Instagram, donde ante la duda de un lector sobre si pensaba retirarse tras 'Megalópolis', Coppola ha rechazado frontalmente esa posibilidad.

De hecho, ha apuntado que "ya estoy trabajando en otros proyectos". El primero es 'Glimpses of the Moon', una adaptación musical de 'The Awful Truth', la novela de Edith Wharton. Luego sería el turno de 'Distant Vision', una película que él mismo ha descrito en La Liberation como "aún más ambiciosa que Megalópolis", que será "más difícil de hacer" y se rodará "completamente en vivo". Además, en Instagram se ha referido a ella como "la última".

Lo cierto es que 'Distant Vision' no es un proyecto completamente nuevo, ya que empezó a trabajar en una especie de primer versión en 2015 en forma de actuación en vivo en UCLA como un espectáculo de cine en directo, producido a lo largo de tres semanas en un plató de 6.000 metros cuadrados. El propio Coppola lo describió entonces como "una nueva forma de arte".

La historia de esa versión de 'Distant Vision' girara alrededor de tres generaciones de una familia italo-americana muy vinculada al desarrollo de la televisión. Al parecer, su inspiración son los viejos dramas televisivos con los que creció el propio Coppola y se la compara hasta cierto punto con 'Sin retorno', el telefilm que Stephen Frears grabó en vivo en el año 2000.

