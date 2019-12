'Historia de un matrimonio' y la canción de Stephen Sondheim que da significado a la película de Netflix

Es la película del momento, aunque esos momentos cada vez sean más breves. La película de Noah Baumbach ha llegado para quedarse en el recuerdo y para llevarse algún que otro premio gordo en los próximos meses. Entre sus muchas virtudes toca reconocer que si algo se ha quedado grabado en nuestra cabeza tras ver 'Historia de un matrimonio' es la canción que interpreta Adam Driver al final de la película.

Estar vivo

La canción 'Being Alive' pertenece al musical 'Company', de George Furth y Stephen Sondheim, autor que, aunque no lo parezca, está en todas partes últimamente. De hecho, no es la única canción suya que aparece en la película. Al final de la película, Charlie coge el micrófono delante de su equipo teatral en Nueva York tras un divorcio exhaustivo de su esposa Nicole, interpretada por Scarlett Johansson. 'Company' está centrado en Bobby, un hombre soltero incapaz de asumir el compromiso en sus relaciones. Está compuesto por cortas escenas sin ningún orden cronológico y unidas entre sí por la celebración del 35 cumpleaños de su protagonista.

Poco antes la hemos visto a ella interpretar 'You Can Drive a Person Crazy', también de Sondheim, junto a su madre y su hermana. Charlie cantando solo es uno de esos subrayados que tanto gustan a Baumbach, uno de los mejores dando sentido emocional a lo obvio. Charlie es un hombre acostumbrado a tener control sobre todos los aspectos de la vida y, sin embargo, de repente se enfrenta a su impotencia, pero también a un camino a seguir. Y ha aprendido algo por el camino.

Todo culmina cuando se para frente a sus colegas e interpreta una canción que habla de "alguien que me abrace demasiado, alguien que me lastime demasiado". Mientras canta, la teatralidad desaparece para dejar entrar al dolor del divorcio, que le ha proporcionado la conciencia de estar vivo.

El año Sondheim

Pero los protagonistas de 'Historia de un matrimonio' no son los únicos. En los 'Puñales por la espalda' de Rian Johnson, el 'Joker' de Todd Phillips y o en 'The Morning Show', sus personajes han experimentado diferentes niveles de ruptura emocional a través de la música del compositor y letrista de una forma u otra.

Por un lado tenemos a Daniel Craig interpretando al detective privado Benoit Blanc, quien, en medio de una investigación que se dirige a su desenlace y esperando en un coche aparcado, se pone los auriculares y canta 'Losing My Mind'. La canción pertenece al musical 'Follies', con música y letra de Sondheim.

Por su parte, tenemos a Joaquin Phoenix, con el maquillaje puesto y abordado por un grupo de gañanes borrachos que cantan 'Send In the Clowns', del musical 'A Little Night Music', del mismo autor. Finalmente nos encontramos a Jennifer Aniston cantando un tema de 'Sweeney Todd', el legendario musical del que Sondheim también es autor. ¿Se nos habrá escapado alguno más?