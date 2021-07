"Hoy algunos intentarían prohibir 'Torrente', eso es lo que me da miedo". Santiago Segura habla sobre la tergiversación de su debut

La promoción de '¡A todo tren! Destino Asturias' está dejando algunas perlas de sus protagonistas, y tras las polémicas declaraciones de Florentino Fernández sobre la diversidad de género en la comedia hoy su director, Santiago Segura, ha reflexionado sobre la mirada actual hacia 'Torrente: el brazo tonto de la ley' (1998) en una entrevista en el diario El Correo con ocasión del estreno de su último trabajo.

El legado del brazo tonto de la ley.

Tras cinco entregas de la saga, que fueron los únicos largometrajes que dirigió entre 1998 y 2014 hasta su cambio de rumbo en 2018 con 'Sin rodeos', y triunfando con 'Padre no hay más que uno' y su secuela. Con su nuevo filme fue preguntado por la parte incorrecta de 'Torrente' y como se malentendía el mensaje el director respondía:

"Para muchos era una apología, pero es que están tan en las antípodas la crítica y la apología. Mucha gente no ha entendido nunca 'Torrente'. Ahora que está todo tan polarizado sería peor aún. Lo entenderían menos, crisparía aún más. E incluso algunos intentaría prohibirlo, que es la cosa que a mí me da miedo".

Al respecto a la libertad de expresión, la censura y cómo la afronta el arte, Segura prosigue:

"Toda la vida he odiado la censura y ahora vivimos en una maravillosa democracia donde no hay censura y, de alguna forma, a veces nos autocensuramos porque tenemos miedo a la exclusión social, a que no nos entiendan. Me da pena porque creo que ha habido unos años muy buenos de... libertad… Ves? Es que elegir las palabras correctas ahora…" "En directo onversas a calzón quitado y luego no sabes por dónde va a tirar el periodista, que muchas veces no es el periodista sino el propio medio que dice este titular ya lo hemos visto, búscame algo ahí… Vivimos un poquito con ese miedo los creadores de humor. Si te van moviendo la línea, tu intentas no sobrepasarla, pero no alejarte mucho de ella porque te quedas soso o corto. Tienes que estar al borde de lo polémico porque es lo que produce la efervescencia de que la gente se ría e incluso piense: 'Hostia, igual mi risa no ha sido políticamente correcta'".

En la misma entrevista, el actor fue preguntado por su colaboración con Jose Luís Moreno en la segunda parte de Torrente, un tema inevitable tras su detención la semana pasada:

"Me dicen que era un visionario. No hombre, visionario no. José Luis Moreno siempre me ha parecido un tipo muy talentoso. (...) cuando hablé con él, me dijo : 'Tu me quieres de villano por la fama de cabrón que tengo' Y yo le dije que no, que era porque siempre me había parecido un pedazo de actor, porque siempre que veía a Monchito, Macario y Rockefeller, me parecía que tenían vida propia. Y lo hizo de cine.