James Cameron no utilizará tecnología HFR en las secuelas de 'Avatar': "Parece que estés en un set con actores maquillados"

Ha pasado una larga temporada desde que Peter Jackson experimentase con la tasa de fotogramas por segundo en su trilogía de 'El hobbit', pero con 'Géminis', el último trabajo de Ang Lee, en cartelera, el High Frame Rate — ha vuelto a la palestra del panorama cinematográfico reabriendo el debate sobre esta controvertida tecnología.

Hablar de avances tecnológicos y del séptimo arte nos lleva irremediablemente hacia la figura de ese gurú llamado James Cameron —uno de los pocos que se han merecido a pulso la manida etiqueta de "visionario"—, y según ha podido comprobar el medio Collider, el autor de joyas como 'Terminator 2' o 'Aliens' ni es demasiado amigo del HFR, ni planea utilizarlo en las secuelas venideras de 'Avatar'.

"Tengo una filosofía personal sobre el HFR, según la cual es una solución específica a problemas derivados del 3D. Cuando tienes estrobes y profundidad en ciertos planos que panean o algunos movimientos laterales a través del fotograma, distrae en 3D. Para mi, es tan sólo una solución para esos planos. No creo que sea un formato. Es algo personal. No creo que sea el nuevo 70 milímetros o el nuevo boom. Creo que es una herramienta que utilizarse para solventar problemas en una proyección 3D. La usaré con moderación en las películas de 'Avatar', pero no serán en HFR."

Una cuestión de hiperrealismo

La verdad es que no podría estar más de acuerdo con el punto de vista de Cameron al respecto, y su razonamiento es excelente, pero es cuando el cineasta ahonda en el motivo principal de su rechazo al HFR cuando todo cobra aún más sentido. Y es que el hiperrealismo no es adecuado para todos los escenarios y situaciones que puedan darse en pantalla.

"Para mi, cuanto más mundano sea el tema, como dos personas hablando en la cocina, peor funciona, porque parece que estés en un set de una cocina con actores maquillados. Así de real es, ¿sabes? Pero creo que cuando tienes temas extraordinarios que están siendo filmados en una localización real, o incluso con CGI, ese hiperrealismo funciona a tu favor. Así que, para mi, es una varita que puedes ondear en ciertos momentos y usarla cuando lo necesites. Es una herramienta de creación."

Aún recuerdo mi primera experiencia con el HFR 3D viendo 'El hobbit: Un viaje inesperado' a 48 frames por segundo, y he de reconocer que la sensación de estar ante escenarios de cartón piedra y actores disfrazados fue especialmente dolorosa y molesta, así que no seré yo quien se queje de que el bueno de Jim no vaya a inyectar un extra de fotogramas a la tasa de 'Avatar 2' y compañía en su proyección.