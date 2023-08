James Gunn se desdice sobre sus intenciones con el reboot del Hombre de Acero: "¡Nunca fue una película del joven Superman!"

Threads nació con la intención confesa de comerse a Twitter (la app que jamás llamaremos X) pero en solo unos meses se ha encontrado con la dura realidad: de momento, la gente prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso no significa, claro, que algunas personas no hayan dado el salto. Una de ellas es James Gunn, el director de 'Guardianes de la Galaxia 3' y jerifalte de DC, que lo utiliza como el nuevo lugar desde el que hablar con sus seguidores y solucionar sus dudas más acuciantes.

No sé si es un efecto Mandela, pero muchos recordaremos que James Gunn dijo claramente que 'Superman Legacy' trataría de la juventud del personaje. Sin embargo, en Threads ha dejado claro que no será así y que el hecho de que Henry Cavill no encajara en la edad no quiere decir nada. "¡Nunca fue una película del 'joven Superman', simplemente una película de Superman!", ha comentado en la red social.

Bien es cierto que en diciembre tuiteó que la película trataría sobre "un momento temprano de la vida de Superman", así que el fallo está más o menos justificado. Por otro lado, tiene sentido que Gunn llame a la calma si tenemos en cuenta que, normalmente, cuando los cómics tratan una aventura de la época de juventud de sus protagonistas, suele ser porque no va a tener ninguna trascendencia, y no es en absoluto el regusto que Gunn busca en el lanzamiento de su propio universo.

No es lo único que ha comentado sobre 'Superman Legacy': un fan dijo que le parecían demasiados personajes, a lo que el director respondió "No entiendo este miedo. Hay menos personajes que en 'Virgen a los 40'. ¿Crees que Steve Carell aparece el tiempo suficiente?". Habrá que esperar a verano de 2025 para comprobar si las bravuconadas de Gunn surten su efecto y logra resucitar una licencia que, de momento, le está costando cara a Warner.

