'Larry Mahoney', la película perdida de Christopher Nolan que abandonó porque "aunque estaba hecha de maravilla, la historia simplemente no funcionaba"

Todo amante del cine de Christopher Nolan sabe a estas alturas que su ópera prima oficial es 'Following', un curioso thriller en blanco y negro que rodó con un presupuesto casi inexistente. Poco después llegaría 'Memento' y se convirtió en uno de los directores más solicitados de Hollywood. Lo que quizá algunos no sepan es que antes de 'Following' ya hizo otro largometraje que nunca vio la luz.

Por qué nunca vimos 'Larry Mahoney'

La película en cuestión se titulaba 'Larry Mahoney' y Nolan trabajó en ella junto a Emma Thomas, productora de todas sus cintas y además esposa suya en la vida real, a mediados de los 90. Su historia giraba alrededor de un estudiante solitario que encuentra una libreta con varias direcciones y decide explorarlas haciéndose pasar por otra persona.

El director de 'Interstellar' trabajó en ella con dedicación, pero llegó un punto en el que decidió abandonarla. El motivo lo encontramos en una entrevista que el director Brian Barnes, amigo del cineasta que le había dado su primer trabajo y acogido en su casa cuando no podía permitirse una propia. Nolan acudió a él en busca de consejo y esto es lo que Barnes le dijo:

Me pidió que le diera mi opinión sobre el montaje de su desconocida primera primera, la historia de un ansioso estudiante titulada 'Larry Mahoney'. Aunque estaba hecha de maravilla y demostraba el talento de Chris para la puesta en escena y el trabajo de cámara, la historia simplemente no funcionaba y le aconsejé abandonarla, porque era una película con interés para un público muy reducido. Chris me había introducido previamente en los libros de Raymond Chandler, diciéndome que era fan. Tirando de ahí, le aconsejé hacer una película de cine negro. Su siguiente largometraje fue 'Following' y el resto es historia.

Los propios Nolan y Thomas aparecían como actores en la película, de la que ella recordaba en el libro 'The Making of Memento' que 'Larry Mahoney' sirvió como campo de pruebas de cara a 'Following': "el rodaje fue menos reglamentado, porque todavía estábamos en la universidad y la estuvimos haciendo por las noches". La cuestión es que Nolan no quedó satisfecho con ella y acabó sepultada en el olvido.

Lamentablemente, Nolan nunca ha enseñado de forma pública la película y algo muy raro tendría que suceder para que eso cambiara. Por mi parte, casi tengo más curiosidad en 'Larry Mahoney' por verle actuando que por ver cómo encaja en su filmografía. A fin de cuentas, si él mismo decidió que no era lo suficientemente buena en un momento de su carrera en el que estaba dispuesto a casi cualquier cosa por llamar la atención dentro de la industria del cine, por algo será.