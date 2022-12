"Ni me la cargué ni la abandoné". Patty Jenkins se sincera sobre 'Wonder Woman 3' y asegura que 'Star Wars: Rogue Squadron' sigue en marcha

El pasado 8 de diciembre fuimos muchos los que nos sorprendidos ante una de las primeras decisiones drásticas que ha tomado la dupla compuesta por James Gunn y Peter Safran tras su llegada a DC Studios. Esta no fue otra que la cancelación de una 'Wonder Woman 3' cuyo tratamiento, escrito por la directora Patty Jenkins y Geoff Johns, habría sido rechazado por Warner según informó The Hollywood Reporter.

Esto se intuyó como un tremendo mazazo para una Jenkins que había visto cómo 'Rogue Squadron', su película del universo Star Wars, se había visto "retrasada de forma indefinida"; palabras que, por norma general, suelen ser sinónimo de "cancelación". Pero, como suele ocurrir en estos casos, no es oro todo lo que reluce.

Palabra de Jenkins

Después de las habladurías sobre ambos proyectos, y tras las noticias de que Jenkins habría abandonado 'Wonder Woman 3' después del desplante hacia su propuesta, la cineasta se ha sincerado en un texto publicado en su cuenta de Twitter en el que, tal y como apunta en el encabezado, huye de inexactitudes y rumores para presentar los hechos.

Para empezar, habló sobre el estado real de una 'Rogue Squadron' cuyo desarrollo no se habría detenido en ningún momento.

"No soy de los que hablan sobre asuntos privados profesionales, pero no voy a permitir que continúen las inexactitudes. Estos son los hechos:

Originalmente dejé 'Rogue Squadron' después de un proceso de desarrollo largo y productivo cuando quedó claro que no se haría lo suficientemente pronto y no quise retrasar más 'Wonder Woman 3'. Cuando lo hice, Lucasfilm me preguntó considerar regresar a 'Rogue Squadron' después de 'Wonder Woman 3', lo cual fue un honor, así que acepté. Hicieron un nuevo acuerdo conmigo. De hecho, aún sigo en ello y ese proyecto ha estado en desarrollo activo desde entonces. No sé si se hará o no. Nunca lo hacemos hasta que se completa el proceso de desarrollo".

Además, Jenkins ha aclarado las circunstancias en torno a la cancelación de 'Wonder Woman 3'.

"Cuando comenzaron las reacciones negativas sobre la cancelación de 'Wonder Woman 3', el clickbait con historias falsas sobre que fui yo quien se la cargó o que la abandoné empezó a extenderse. Eso, simplemente, no es cierto. Nunca me marché. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidiesen. Según entendí, no podía hacer nada en ese momento para que siguiese adelante. DC está obviamente sepultada en cambios que están teniendo que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles ahora mismo".

Para terminar, en su extenso mensaje, que podéis leer aquí, la responsable de las dos películas de la Mujer Maravilla protagonizadas por Gal Gadot ha celebrado la existencia del personaje y la gratificante experiencia que ha vivido dándolas forma. Por el momento, sólo queda esperar nuevas noticias sobre un DC Universe en proceso de transformación y sobre una 'Rogue Squadron' que, después de todo, podría convertirse en realidad.