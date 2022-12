'Wonder Woman 3' ha sido cancelada y DC podría volver a prescindir de Henry Cavill como Superman tras su aplaudido regreso en 'Black Adam'

Una nueva revolución ha llegado a DC. Era de esperar que el cambio de liderazgo al frente del estudio trajese cambios, pero lo que quizá nadie esperaba es que el primero de ellos fuera a ser la cancelación de 'Wonder Woman 3'.

Vientos de cambio

Eso es lo que se asegura desde The Hollywood Reporter -y confirmado después por Deadline-, donde afirman que Patty Jenkins entregó recientemente el tratamiento para 'Wonder Woman 3' que había escrito junto a Geoff Johns y la respuesta que ha recibido por parte de James Gunn y Peter Safran es que el proyecto no encaja dentro de sus planes de futuro para DC. Se desconoce cuál será el siguiente paso a dar con las aventuras en solitario de la superheroína interpretada por Gal Gadot.

Por lo visto, el problema no era una cuestión de costes, pero eso no quita para que en Warner vayan a ahorrarse lo suyo con esta decisión. Por lo visto, Gadot iba a cobrar 20 millones de dólares por la película y Jenkins otros 12. Visto el catastrófico funcionamiento en taquilla de 'Wonder Woman 1984', tampoco cuesta demasiado entender que se haya tomado esta decisión.

Además, esto podría ser el primer gran movimiento para que esta nueva versión de DC prescinda por completo de todos los actores que encabezaron el Snyderverse. Ahí no hay una decisión tomada, pero incluso podría suponer la marcha de Jason Momoa como Aquaman. Sería de locos, pero él es quien tiene más papeletas de seguir a bordo.

Un caso particularmente complicado es el de Henry Cavill como Superman. Recordemos que el actor solamente regresó porque Dwayne Johnson consiguió hacer cambiar de idea a Warner, pues el estudio no quería su vuelta. Su vuelta fue muy aplaudida y hubo un entusiasmo generalizado cuando se empezó a hablar de 'El hombre de acero 2'. Inicialmente ese era el plan, pero el fracaso en taquilla de 'Black Adam' y los nuevos planes de Gunn y Safran han complicado las cosas. Y, obviamente, también ha hecho que las posibilidades de una secuela de 'Black Adam' sean bastante remotas...

Por lo visto, será la semana que viene cuando tenga lugar una reunión que empezará a aclarar un poco las cosas, como un cameo que se ha rodado para 'The Flash' que quizá haya que eliminar porque incluye una promesa que ya empiezan a pensar que no van a querer cumplir. Y luego está el tema de que hay varias películas pendientes de estreno que luego podrían ser un éxito. Menudo lío.

