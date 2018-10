Muere Danny Leiner, director de ‘Colega, ¿dónde está mi coche?’ y ‘2 colgaos muy fumaos’

Danny Leiner, responsable de dos de las comedias más representativas de la comedia juvenil fumeta americana, acaba de dejarnos tras una larga batalla con la enfermedad.

A sus 57 años, Leiner se va con el honor de haber puesto en órbita a Harold y Kumar, dos personajes inolvidables que han protagonizado tres obras superiores de la stoner comedy y a los que Leiner presentó al mundo en una comedia inolvidable.

Pero no solo de comedia fumeta vivió Danny Leiner, que aportó su conocimiento del género en diferentes iconos televisivos como 'Las chicas Gilmore', 'Arrested Development', 'Los Soprano' o 'The Office', suficientes muestras que definen la categoría de uno de esos autores modestos y humildes que nunca dijeron una palabra más alta que otra.

Su segundo largometraje, "Colega, ¿dónde está mi coche?", fue un éxito descomunal para una comedia modesta de 13 millones de dólares, y recaudó 73.2 millones de dólares en la taquilla mundial. A pesar del éxito de su otro clásico de la comedia moderna, ‘2 colgaos muy fumaos’, Leiner no dirigió ninguna de las dos secuelas de su película. Sus amigos se despiden por twitter. Descanse en paz.

I am so saddened to hear about the passing of Danny Leiner, who became my friend when he directed Harold and Kumar go to Whitecastle. Danny was so sharp, so funny, and a great dinner companion. To his friends and family, my deepest condolences.