"Nadie quiere decirlo pero es el verdadero motivo". El director de la saga 'John Wick' afirma que es un gran error usar armas de fuego en los rodajes y por qué Hollywood sigue haciéndolo

El trágico accidente que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de 'Rust', ocasionado por un revólver que disparó munición real cuando no debía hacerlo, reabrió el debate sobre el uso de armas de fuego y su relación con la seguridad en el entorno laboral. Un tema que ya se tocó a finales de los ochenta y principios de los noventa tras las muertes de Jon-Erik Hex um y Brandon Lee en los sets de la catódica 'Cover Up' y 'El cuervo' respectivamente.

Metal digital

La última voz en sumarse a la conversación ha sido Chad Stahelski; stuntman, director de la saga 'John Wick' y gran conocedor del uso de armas en las producciones cinematográficas. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el cineasta ha aportado su punto de vista sobre los motivos tras la hegemonía de las armas de fuego tangibles sobre, por ejemplo, sus equivalentes generados por ordenador. El motivo, como no podía ser menos, no es otro que el dinero.

"Siento que no hay motivos para tener un arma de fuego real en set. Podemos crear ciudades y naves espaciales y a Godzilla y todas esas cosas. Tenemos la tecnología para hacer lo mismo con armas de fuego. Pero, durante los últimos cien años, Hollywood ha estado usando armas de fuego reales. Y para las compañías de atrezo, los armeros y los proveedores, cambiar haría inservible todo su stock de armas reales. Todo se reduce al hecho de que costaría una buena cantidad de dinero a algunas personas. Nadie quiere decirlo, pero es el verdadero motivo. No necesitas armas de fuego. La alternativa sólo va a costarte más dinero".

Stahelski ha reconocido que, durante toda su trayectoria profesional, ha presenciado accidentes en set, y en todas y cada una de las ocasiones han estado provocados por un error humano: "Nunca es mecánico", afirma. Para minimizar daños, la industria optó por emplear las que se conocen como "blanks" —balas sin proyectil—, pero, según el especialista, su fuerza "sería suficiente para destrozarte el cráneo", así que considera otras opciones como mucho más idóneas.

"Accidentes como ese ocurren y la gente muere debido a ello. Pero en los últimos diez años se han creado armas electrónicas, armas taponadas en las que es imposible que nada salga del cañón, y otras completamente generadas por ordenador. Así es como lo hacemos. Esa tecnología está ahí fuera para todo el mundo".

¿Llegaremos a ver largometrajes en los que el 100% del armamento en pantalla sea completamente digital? La tecnología está ahí, pero, a título personal, he de reconocer que dudo bastante que llegue a efectuarse la transición. Como ha explicado Stahelski, los intereses económicos van por delante, y el dinero tiene un mayor peso que el de la plena seguridad de los trabajadores del cine y la televisión.