"No estamos borrando la serie original". El co-creador de 'Velma' se intenta defender de la crítica negativa de los fans de 'Scooby-Doo'

Hay muchas maneras de renovar a tus personajes de dibujos animados estrella que quizá se han quedado un poco anticuados para el público moderno: 'Looney Tunes Cartoons', por ejemplo, se aproximó a Bugs Bunny, el Pato Lucas y compañía volviendo a la base pero con unos diseños más arriesgados, y 'Mickey Mouse' cambió radicalmente de tono y estilo sin dejar nunca de ser el ratón más famoso del mundo en una serie fabulosa. Luego está lo de 'Velma'.

Scooby Dooby Doo, ¿dónde estás tú?

'Velma' es un desastre. De verdad. En su intento por no mojarse ideológicamente y contentar a todo el mundo con un supuesto humor adulto que la franquicia 'Scooby-Doo' no necesitaba para nada, fracasa (al menos en los dos primeros episodios: no he tenido el valor para seguir). Ahora, su co-creador, Charlie Grandy, que ya prepara la temporada 2, ha dado su punto de vista sobre el fracaso crítico de la serie.

"No pudimos conseguir a Scooby-Doo. ¿Cómo lo hacemos de una manera divertida? Lo que hacía que fuera una serie para niños era él. Coincidió con Warner diciéndonos que no podíamos usar al perro", comentó en su día en la Comic-Con, antes de saber el varapalo que iba a sufrir por parte de los fans. Ahora, ha matizado sus palabras jugando el papel de víctima.

"Las series originales de Hanna-Barbera aún están ahí. No estamos borrando las originales. ¡Solo queremos ser un pequeño planeta helado en el espacio exterior del Scooby-verso!". Hay que tener en cuenta que, cuando Mindy Kaling y ella presentaron la idea a Warner Bros, ellos contestaron un enérgico "¡Hacedlo! ¡Solo aseguraos de que es buena y divertida!". Spoiler: salió regular.

