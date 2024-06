"No hicimos Ciudadano Kane, ¡pero joder!". El director de 'Argylle' aún no entiende el odio de las críticas hacia su película

Me gustó 'Argylle'. Sí, lo reconozco, soy esa persona que salió del pase de prensa diciendo "Oye, qué película más divertida y sin complejos, qué despliegue de acción, qué bien me lo he pasado" solo para encontrarse, poco después, con que se había convertido en el nuevo meme de Internet. Y si yo no sabía cómo reaccionar ante tal desfile de odio repentino, imaginad cómo se sintió Matthew Vaughn, su director.

Buscando en el Vaughn de los recuerdos

Tras meses de silencio, Vaughn se ha abierto en la revista Empire reconociendo no entender por qué la película recibió tal avalancha de malas críticas: "Es una película divertida que te hace sentir bien, o al menos yo creía que lo era". Sin embargo, en Rotten Tomatoes tiene un 33% de aprobación y en taquilla terminó recaudando 96 millones de dólares frente a los 200 que costó hacerla.

"No hicimos 'Ciudadano Kane', pero joder, después llegaron las críticas y me puse en plan: Espera, ¿qué he hecho para ofender a esta gente? Eran virulentas. No estoy diciendo que la película sea perfecta de ninguna de las maneras, pero no creo que fuera ofensiva. Me pilló por sorpresa. Me puso nervioso. Estaba rascándome la cabeza intentando entenderlo, porque no puedes ignorarlo. No eran solo unas pocas críticas."

Obviamente, una secuela de 'Argylle' sería una absoluta sorpresa y es prácticamente imposible que se haga, pero Vaughn no pierde la esperanza: "Nos está yendo muy bien en streaming. A la gente le está gustando. Nada me haría más feliz que hacer otra. Estoy recibiendo mensajes diciendo '¡Esas críticas fueron jodidamente duras!'. Cuanta más gente vea 'Argylle', más posibilidades tendremos de hacer otra". Buena suerte con eso, Matthew, la vas a necesitar.

