"No nos gusta el rollo distópico". La escena poscréditos de 'John Wick 4' podría haber sido mucho más contundente y Chad Stahelski explica por qué se descartó la idea

Este texto contiene spoilers sobre 'John Wick 4' y su escena poscréditos. Sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

Como no podía ser menos, 'John Wick 4' ha llegado a los cines de todo el mundo para arrasar en taquilla con una nueva dosis de esa acción ultraestilizada y pasada de vueltas marca de la casa y, claro, la gente de Lionsgate no tiene intención de dejar morir su nueva gallina de los huevos de oro con nuevos proyectos y spin-off de la franquicia.

Venganza inconclusa

Tal y como os conté, la productora Erica Lee dejó caer que dos de los nombres con más papeletas para regresar a la gran pantalla son el Rey Bowery de Lawrence Fishburne y la Akira de Rina Sawayama, que protagonizó la primera escena poscréditos de la saga. En ella, pudimos ver cómo la exconserje del Continental de Osaka estaba a punto de culminar su venganza contra Caine después de que este asesinase a su padre.

Por suerte o por desgracia, la sangre no llegó al río en la escena, que deja el feudo inconcluso al cortar a negro justo después de que Akira saque un cuchillo con no muy buenas intenciones. No obstante, la intención inicial de Chad Stahelski y su equipo fue ser mucho más explícitos, pero terminaron descartando la idea para no saturarnos con varios momentos de bajón consecutivos.

Así lo explicó el director en CinemaBlend.

"Keanu y yo siempre nos estamos riendo en plan 'Debería ser como Hard Boiled. Tenemos que matar a todo el mundo'. Así que lo probamos con Akira, el personaje de Rina hacía más que sólo intentarlo. Lo pusimos justo después del final de la película, así que era como un bajón, después de otro bajón, después de otro bajón. Al final, como sabes, a pesar de todos los cadáveres apilados, Keanu y yo somos muy de esperanza. No nos gusta ese rollo distópico de 'es todo desolador'. Sé que parece raro cuando lo hacemos, pero al final del día, ya sabes, queremos dejarte con una sensación positiva".

Según Stahelski, esta parece ser la excepción al discurso sobre las consecuencias que llevan explorando desde la primera 'John Wick' de 2014.

"Queríamos hacer algo, pero era extraño dejarlo sin hacer porque adoro a Akira. Adoro al personaje de Rina. Adoro al personaje de Donnie y, en nuestro mundo, sí haces cosas malas, ocurren cosas malas. Hicimos algo malo. Hemos estado hablando nueve años sobre 'consecuencias'. Hubiese sido un poquito raro si no hubiésemos mostrado una consecuencia. Así que ese es nuestro lado oscuro, diría".

Lo bueno de todo esto es que, tras la aparente muerte de John —¿o sólo de Wick?— al final de la cuarta entrega, haber dejado en el aire los destinos de Caine y Akira podría permitir jugar con ellos en el futuro. Las opciones son casi infinitas.

"Creo que es guay porque no lo sabes. Tal vez Akira no le mata. Tal vez es sólo un momento. Me gustan las películas que dejan una pequeña parte al espectador. Adoro los libros y las narrativas como esas. Es por lo que siempre me han atraído los mitos. Ya sea Odiseo u Orfeo o el Infierno de Dante, siempre te deja esa pequeña incógnita. ¿Lo hizo? ¿Fue un sueño febril? Todo lo que sabemos es que John se despierta en la primera película en plan, 'Oh, dios, ¡fue un sueño!'".

En lo que a mí respecta, necesito un spin-off de Akira con Rina Sawayama para ayer.

