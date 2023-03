"Hay mucho material en el que queremos profundizar". La productora de 'John Wick 4' habla sobre las potenciales nuevas entregas de la franquicia

Después de meses de interminable espera, la descomunal 'John Wick 4' al fin se ha estrenado para maravillar a los fans del mejor cine de acción y, al mismo tiempo, para dejarnos con un enorme vacío existencial: ¿Y ahora, qué? Si, como yo, no puedes esperar a regresar al universo de asesinos de alta costura de Chad Stahelski, estás de enhorabuena, porque la productora Erica Lee ha dejado claro que hay material de sobra para seguir adelante con la fructífera franquicia.

Yeah, I'm thinking I'm back!

Durante una entrevista con Screen Rant, Lee ha desvelado qué dos personajes tienen más papeletas para protagonizar sus respectivos spinoffs. Estos no son otros que el Rey Bowery de Lawrence Fishburne y, lo que es aún mejor, la Akira de de Rina Sawayama; una de las mejores incorporaciones recientes a la saga que tiene algún que otro asunto pendiente.

"Sí, creo que el mundo del Rey Bowery y los Bowery es algo que nos interesa mucho explorar más. De algún modo, dirige los bajos fondos, y es un universo muy interesante. ¿Cómo consigue los barcos y las armas? Aparece en cualquier parte. Es el líder; tiene mendigos controlando las calles y controla la información con palomas. Es low-tech y analógico y en un mundo digital, y conoce a todo el mundo y llega a cualquier lugar. Creo que es algo muy interesante de explorar.

El personaje de Akira destaca en la película, y me encantaría ver más aventuras de su personaje. ¡Hay mucho! Y hay muchos personajes en John Wick 4, y muchos favoritos de los fans de las anteriores películas. Hay mucho material en el que queremos profundizar".

No cabe duda de que el "WickVerso" tiene personajes para dar y tomar con los que continuar explotando el filón, pero la idea de concluir el feudo entre Akira y Caine que se planteó en la poscréditos de la última entrega numerada es tremendamente apetecible. Eso sí, de llegar a materializarse, estos spinoff, probablemente, no contarían con Chad Stahelski, que ya se encuentra perfilando su adaptación a la gran pantalla de 'Ghost of Tsushima'.

Sea como fuere, y dejando a Akira y al Rey Bowery a un lado, lo que sí está confirmado es que visitaremos una vez más la ciudad de Nueva York más violenta en la serie 'The Continental' y la película 'Ballerina', que explorarán la fundación del hotel dirigido por Winston y las peripecias de una asesina interpretada por Ana de Armas respectivamente. La primera está prevista para finales de este 2023, mientras que la segunda llegaría entre la primavera y el verano de 2024.

