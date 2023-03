"The Last of Us ha acabado con la maldición de las adaptaciones de videojuegos". El director de 'John Wick 4' reconoce que su 'Ghost of Tsushima' será posible gracias a la serie de HBO

Hace cosa de un par de años os contaba que Chad Stahelski se encontraba preparando una adaptación del videojuego a la gran pantalla de 'Ghost of Tsushima', el videojuego del estudio Sucker Punch que rindió tributo al cine de Akira Kurosawa con una apuesta de mundo abierto que no me terminó de matar en términos jugables, pero con una ambientación y una historia dignas de la mejor de las superproducciones.

Un antes y un después

Pues bien, el director, que este mismo fin de semana estrena esa catedral del cine de acción moderno que es 'John Wick 4', ha confirmado a la gente de BroBible que el proyecto no sólo sigue viento en popa, sino que tiene un extra de esperanza puesta en él gracias, nada más y nada menos, que a la 'The Last of Us' de Craig Mazin y Neil Druckmann.

Para Stahelski, la serie de HBO ha roto con la maldición que volaba sobre las adaptaciones del videojuego a narrativas pasivas, lo cual le ha motivado para continuar adelante con lo que define como una "película de anti-samurais".

"Espero [que 'The Last of Us' ilumine el camino de las próximas adaptaciones de videojuegos]. 'Rainbow Six', 'Ghost of Tsushima'... estoy trabajando en ellas. Ambos son proyectos fantásticos que espero de verdad que lleguen a buen puerto. Pero 'Ghost'... tiene una historia increíble. Es la película de anti-samurais. Toca grandes temas. Estamos volcando mucho esfuerzos y tenemos mucho interés porque 'The Last of Us' ha acabado de algún modo con la maldición de las adaptaciones de videojuegos al cine. Puede hacerse. Sólo tienes que darle amor y atención. Y creo que 'Ghost', de entre todas las otras películas de videojuegos en desarrollo, es probablemente la que va a terminar haciéndose".

Además de 'Ghost of Tsushima', Chad Stahelski también figura como director de 'Rainbow Six'; la adaptación de las novelas de Tom Clancy que creció en popularidad gracias a su longeva saga de videojuegos de acción táctica.

