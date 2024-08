"No queríamos ser considerados woke". Francis Ford Coppola vuelve a destacar que ha hecho 'Megalópolis' a su manera

No cabe duda de que 'Megalópolis', sea por el motivo que sea, va a convertirse en una de las películas más relevantes de 2024. Quizá no por la respuesta del público, pero sí por todo lo que está pasando detrás de las cámaras, desde el tráiler con las críticas hechas por IA hasta las acusaciones de acoso hacia Francis Ford Coppola. Ahora, el director ha querido meter más leña al fuego con unas declaraciones incendiarias. Aún queda un mes para su estreno, y no parece dispuesto a que nos olvidemos de que su película existe.

Wokeppola

En una conversación con Rolling Stone, el director de 85 años ha declarado que 'Megalopolis' se niega a ser woke bajo ningún concepto. Por otro lado, es la típica frase que alguien diría para contentar de manera automática a un amplio segmento de la población que no necesita más para apoyar una película. Probablemente no tenga nada que ver con el resultado final de la misma, pero ahí queda la declaración.

Lo que no quería que pasase es que fuéramos considerados una producción de Hollywood woke que está simplemente sermoneando a los espectadores. El reparto tiene a gente que fue cancelada en un momento u otro. Hay gente que es ultraconservadora y otros que son extremadamente progresivos. Pero estamos todos trabajando juntos en una película. Fue interesante, creo.

Es cierto: en el reparto hay algunos nombres que llaman la atención y que no se han prodigado mucho en Hollywood últimamente, como Jon Voight, que en su día llamó la atención por su apoyo sin ambages hacia Donald Trump o Shia LaBeouf, acusado de acoso sexual en 2021 y que, aparentemente, no se lo puso fácil a Coppola.

No tenía experiencia trabajando con él antes de esto, pero deliberadamente preparó una tensión entre él y el director a un nivel extremo. Me recuerda a Dennis Hopper, que hacía cosas similares, después le decías 'Simplemente haz cualquier cosa', y después iba y hacía algo brillante.

