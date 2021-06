“Nos quedamos cortos”. Lin-Manuel Miranda se disculpa por la falta de personas latinas de piel oscura en el reparto de ’En un barrio de Nueva York”

Ni un solo estreno sin una polémica asociada. En esta ocasión le ha tocado a la magnífica 'En un barrio de Nueva York', recién lanzada en cines norteamericanos —con un resultado más que discreto, todo sea dicho— ser objeto de controversia debido a temas raciales; concretamente a la falta de representación de personas latinas negras en su reparto.

Diversidad no tan diversa

La respuesta negativa hacia el proceso de casting de la adaptación de 'In The Heights' al cine llegó a las redes sociales después de que, durante una entrevista en vídeo al director Jon M. Chu, la periodista Felice León del medio The Root lanzase la siguiente pregunta.

"Como una mujer negra de descendencia cubana, específicamente de la ciudad de Nueva York, sería descuidado no reconocer el hecho de que la mayoría de vuestros actores principales eran latinos de piel clara o que podrían ser percibidos como blancos. Teniendo esto en cuenta, ¿qué opinas sobre la falta de representación de personas negras latinas en la película?"

A estas duras palabras, Chu respondió que, en todo momento, se intentó elegir a "las personas más indicadas para esos papeles". "En el fondo, cuando vemos al reparto, intentamos conseguir a la mejor gente para esos roles, y vimos a mucha gente... Personas como Daphne [Rubin-Vega] o Dascha [Polanco]".

Lin-Manuel Miranda, autor de la obra original 'In The Heights' que adapta 'En un barrio de Nueva York' —en la que participa como el Piraguero—, no ha tardado en hacerse eco de la polémica y en pedir disculpas en el siguiente comunicado, que ha publicado en sus redes sociales.

"Empecé a escribir 'In the Heights' porque no me sentía representado, y durante los últimos 20 años todo lo que quería para nosotros —TODOS nosotros— era que nos sintiésemos representados. Estoy viendo el debato de este fin de semana sobre la representación Afro-Latina en nuestra película, y está claro que muchos miembros de piel oscura de nuestra comunidad Afro-Latina no se sienten lo suficientemente representados en ella, especialmente entre los papeles principales. Puedo escuchar el dolor y la frustración por el colorismo, por sentirse aún invisible. Escucho que sin la suficiente representación de Afro-Latinos de piel oscura, el mundo parece excluyente en la comunidad que queríamos representar con tanto orgullo y alegría. Nos hemos quedado cortos al intentar pintar un mosaico de esta comunidad. Lo siento mucho. Estoy aprendiendo del feedback, os agradezco haberlo sacado a relucir, y estoy escuchando. Estoy intentando dejar espacio tanto para el tremendo orgullo por la película que hemos hecho, como para ser responsable de nuestras carencias. Gracias por vuestro feedback honesto. Prometo hacerlo mejor en mis próximos proyectos, y estoy dedicado al aprendizaje y la evolución que todos tenemos que hacer para asegurarnos de que estamos honrando a nuestra comunidad, diversa y vibrante. Siempre, LMM"

'En un barrio de Nueva York' se estrena en España el próximo 18 de junio.