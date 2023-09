Richard Linklater cree que los 90 fueron la última buena década del cine y opina que las películas se han convertido en "sistemas avanzados de distribución de anuncios"

Richard Linklater hizo su primera película en 1985 y desde entonces ha vivido la evolución de Hollywood desde los 25 años hasta sus actuales 63, toda una vida dedicada al cine. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos no está muy contento con la manera en la que este se ve y se disfruta. De hecho cree que la última buena época para hacer cine ya pasó, y ahora solo quedan los restos.

Antes de la pochez

Según le ha contado a The Hollywood Reporter tras la presentación de 'Hit Man' en Venecia, cree que quizá "la última buena era para hacer cine" ha hincado la rodilla ante el contenido decidido por el algoritmo. Y, aunque suene agorero, francamente, no va tan desencaminado.

Siento que se ha ido con el viento, o más bien con el algoritmo. A veces hablo con algunos de mis contemporáneos con los que trabajé durante los 90 y decimos "Nunca podríamos haber hecho eso ahora". Por una parte, de manera egoísta, piensas "Supongo que nací en la época adecuada. Pude participar en lo que siempre siento como la última buena era para hacer cine". Y después esperas a que llegue un día mejor.

Durante la entrevista, también plantea otras preguntas interesantes: "¿Hay una nueva generación que realmente valora el cine? Ese es el pensamiento más oscuro. Tengo un club de cine y hay muchísimos chavales jóvenes y amantes del medio que tienen Criterion Channel y ven todo tipo de películas maravillosas. Pero sé que, culturalmente, es una excepción. Tengo miedo de que no haya una masa crítica en el futuro lo suficientemente grande para sostener la industria. ¿Pero quién sabe? No creo que tenga un análisis más profundo que otras personas, y no suelo sentenciar sobre si se ha acabado todo o no. Simplemente creo que estamos achicando agua y esperando no hundirnos. Los tiempos más desafiantes han llegado".

Por supuesto, afronta dos realidades: la de las películas consideradas "contenido" (algo de lo que tarde o temprano, añado, todos nos arrepentiremos) y el cambio en la distribución que ha dañado a cierto tipo de cine. "Es difícil imaginar el cine indie teniendo la relevancia cultural que tuvo. Es difícil imaginar al mundo de la cultura estando de acuerdo sobre cualquier cosa, mucho menos sobre hacer cine".

El director, además de 'Hit Man', sigue rodando 'Merrily we roll along', un musical que empezó en 2019 y pretende acabar veinte años después. Para él, el cine es experimentación, y por eso le duele tanto el estado de la cultura actual. "Mucha gente inteligente, apasionada y buena simplemente no necesita la literatura y las películas. No ocupan el mismo espacio en el cerebro. Creo que hemos dado nuestras vidas a esta cosa que agota la necesidad de llenarnos con significado a través del arte y los mundos de ficción. Esa necesidad se ha llenado con, afrontémoslo, sistemas avanzados de distribución de anuncios. Es triste, ¿pero qué puedes hacer?".

Al menos termina con un poquito de esperanza para que no nos echemos todos a llorar esperando el futuro. "Tienes que creer que todo puede cambiar y que las cosas pueden volver a ser un poco mejores. ¿No es eso lo que queremos? ¿No podemos volver a estar un poquito mejor?". Habrá que verlo.

