Wes Anderson desvela por qué no fue a recoger el Óscar en su discurso de agradecimiento... Y Netflix lo celebra convirtiendo sus cortos en una película

Por primera vez en la historia de los Óscar, el director Wes Anderson escuchó el nombre de un título suyo después de aquello de "And the Oscar goes to"... pero él no estaba allí para recibirlo. Jimmy Kimmel dijo en la gala que Wes "está en su casa montando un diorama con Polaroids", como excusa. Pero como siempre, la verdad es mucho más aburrida.

Wes Side of the Story

Ha sido Netflix quien ha compartido su "discurso", que hemos leído en Deadline, aceptando el premio y solucionando la duda de oro: "Tristemente Steven Rales (su productor) y yo estamos en Alemania y empezamos a grabar nuestra nueva película mañana por la mañana, así que no tuve la oportunidad de recibir el premio en persona o de decir mi discurso". Al menos ha podido compartirlo después por escrito.

"Si hubiera podido estar ahí, habría dicho 'Gracias' a: la familia de Roald Dahl, el equipo de Netflix, Benedict y Ralph y Ben Kingsley y Dev... y más. Y además: si nunca hubiera conocido a Owen Wilson en un pasillo de la Universidad de Texas entre clases cuando tenía 18 años, sin duda no estaría recibiendo este premio hoy."

Por su parte, Netflix ha celebrado el premio juntando los 4 cortos individuales de Wes Anderson y reeditándolos como una película de antología de historias titulada 'La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más'. Llegará el 15 de marzo con forma de largometraje de 1 hora y 28 minutos de duración. De momento, Anderson no ha dado su opinión al respecto.

