Wes Anderson está hasta las narices de que le manden vídeos hechos con inteligencia artificial imitando su estilo: "Los borro de inmediato, no quiero verlos"

Wes Anderson es uno de los directores actuales Hollywood con un estilo propio más marcado. Quizá por ello, el auge de las inteligencias artificiales ha llevado a que muchos quieran imitarlo para así intentar demostrar las grandes posibilidades de dicha tecnología. En su caso incluso hubo un reto en TikTok conocido como 'The Wes Anderson Challenge' y algunas personas no dudaron en intentar que el cineasta viese sus obras. El propio Anderson acaba de dejar bien claro que no tiene el más mínimo interés en ello.

"No me envíes cosas de gente imitándome"

El director de 'La crónica francesa' acaba de estrenar 'Asteroid City', quizá su peor trabajo hasta la fecha, por lo que está concediendo varias entrevistas para promocionar su nuevo largometraje. En una concedida a The Times se ha sincerado sobre lo poco que le gusta ese reto usando inteligencia artificial:

Soy muy bueno protegiéndome de ver todas esas cosas. Si alguien me envía algo así, lo borro de inmediato y le digo: 'Por favor, lo siento, no me envíes cosas de gente imitándome'. Porque no quiero verlo pensando: '¿Es eso lo que hago? ¿Es eso lo que quiero decir?' No quiero ver demasiado de otra persona pensando en lo que intento ser porque, Dios sabe, entonces podría empezar a hacerlo.

Es lógico que Anderson tenga esa pequeña inseguridad sobre si lo que la gente en su cine puede reducirse a copias tan burdas que, por desgracia, para no poca gente parece ser suficiente. Eso sí, lo de querer mandárselo para que el propio cineasta te diga si le ha gustado o no ya me parece una falta de respeto suprema, porque al final detrás de todo esto está la idea de que cualquiera podría reemplazarle.

Al final, incluso las mejores copias no dejan de ser piezas que apenas captan lo más superficial de la obra de Anderson, reduciéndolo todo a lo más fácil de percibir en su cine y sin rastro alguno de aquello que hace realmente especiales a títulos como 'Academia Rushmore', aún hoy su mejor película, 'Moonrise Kingdom' o 'El gran hotel Budapest'. Puede que tengas la simetría, el colorido y algún detalle más, pero realmente eso ya lo podía hacer cualquiera antes de que hubiese inteligencia artificial. Simplemente ahora no hay que dedicarle esfuerzo, y parece que para muchos eso ya es suficiente.

En Espinof | La IA va a por Hollywood y ya podemos ver cómo gatea a por sus trabajos... aunque por el momento es una alucinante fábrica de pesadillas