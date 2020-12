'Wonder Woman': Patty Jenkins confirma que Warner la obligó a cambiar el final por uno con más efectos visuales

"Siempre ha sido un poco molesto que sea de lo único de lo que habla la gente", aseguraba la directora Patty Jenkins durante la presentación de 'Wonder Woman 1984', la esperada secuela de la película del personaje de DC. Siguen los dardos envenenados entre la directora y el estudio que más ríos de tinta ha provocado en las últimas semanas con sus decisiones.

Sobredosis especial

La gira de promoción de Patty Jenkins para 'Wonder Woman 1984' está dando mucho que hablar por sus sinceras revelaciones sobre su relación laboral con Warner Bros. Inmediatamente después de hablar sobre una disputa salarial entre ella y el estudio por la secuela de su éxito de 2017, Jenkins ha revelado en una entrevista que fue Warner Bros quien la obligó a cambiar el final de la película original en una batalla grandilocuente con efectos visuales.

Si bien Jenkins no quiso comentar el final original de 'Wonder Woman', sí aseguró que era mucho más "discreto" que lo que la compañía la obligó a incluir. El final ordenado por el estudio presentaba a Diana (Gal Gadot) enfrentándose a Ares (David Thewlis) entre un sinfín de efectos visuales, un desenlace ampliamente criticado. Jenkins afirma que ha sido decepcionante ver a tantos críticos y fans estar únicamente obsesionados con el final cuando no había sido algo que se le ocurrió a ella.

"El final original de la primera película también era más pequeño, pero el estudio me hizo cambiarlo en el último minuto", afirma Jenkins. “Y siempre ha sido un poco fastidioso que sea de lo único de lo que la gente hable porque acepté y le dije al estudio que no teníamos tiempo para hacerlo, pero era lo que había. Terminé cogiéndole cariño, pero ese no era el final original de la película".