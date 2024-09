Está en Disney+, ganó 1 Óscar y es una de las mejores películas de James McAvoy

Hace década y media probablemente no muchos se atreverían a vaticinar que James McAvoy se volvería uno de los interpretes más formidables en términos de emplear su físico en pantalla. No por inmensidad, sino por cómo ocupa el espacio en la pantalla para incrementar la tensión en una escena, siendo el sostén de películas como ‘Múltiple’ o la reciente ‘No hables con extraños’.

Era complicado imaginar este destino observando sus primeros trabajos, donde sí se podía vaticinar un actor protagonista de renombre pero desde un plano más sensible y vulnerable. No porque que se le viera encasillado en películas “bonitas”, sino por cómo podía ser el alma en conflicto de una película apabullante como ‘El último rey de Escocia’.

Ten cuidado con los reyes

Una de sus mejores películas queda, al mismo tiempo, comprensiblemente dominada por un Forest Whitaker imperial y digno de Oscar. Pero hay mucho más que rascar en este contundente thriller político basado en hechos reales de Kevin Macdonald que hoy se puede ver en streaming a través de Disney+.

El médico escocés Nicholas Garrigan, buscando un lugar donde poder sentir que hace un cambio positivo en el mundo con su trabajo, se dirige a la Uganda del año 1970, gobernada por un carismático presidente llamado Idi Amin. El gobernante conquista rápido a todo el que conoce, y también coge cariño al doctor, al que decide incorporar en su equipo personal como sanitario. Allí el extranjero se pondrá en contacto directo con un lado oscuro aterrador.

La película destaca por un interesante rigor en plasmar las atrocidades de Idi Amin, sin por ello renunciar a los golpes efectistas. Una tendencia al impacto que, por otro lado, no es vulgar. McDonald explora bien el crecimiento de un carismático y cruel líder que resulta una herencia más o menos indirecta de la influencia colonial británica.

‘El último rey de Escocia’: germinando la corrupción

Aunque Amin buscaba la liberación de los indígenas africanos, sus ambiciones y su corrupción seguían muchos parámetros del expansionismo occidental, tomando las peores tendencias de los invasores británicos en la región. El director deja que esa herencia lata de manera sutil en el corazón del relato, mientras deja que la tensión y la urgencia vayan germinando.

Whitaker sigue dominando la energía de la película, comprensiblemente, y sigue siendo el factor más memorable e impactante. Pero McAvoy consigue no quedar ensombrecido y dejar su sello para ser el corazón perturbado de la película, inicialmente seducido por el poder y posteriormente avasallado por el mismo. Un emocionante trabajo que asentaba una carrera remarcable.

