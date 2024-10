Una de las ganadoras del Óscar a mejor película más extrañas y ambiciosas cumple 10 años, y puedes verla en Disney plus para maravillarte o irritarte

En los últimos años nada tuerce más la reputación online para una película que el hecho de ganar el Oscar a mejor película, donde pasa a no ser para tanto o ser intentan hacer de menos sus ambiciones, ya que no pueden ser demasiado atrevidas si consiguen un consenso académico. Eso si no se las califica directamente de tomadura de pelo.

Probablemente veamos repetida la situación en 2025, donde la falta de películas grandes y de consenso de este año derive en un montón de nominadas relativamente desconocidas y una ganadora que va a llegar sin que la espere mucha gente. Es posible que se vea algo muy parecido a cuando ‘Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)’ se llevó el premio gordo.

El show no puede parar

La ambiciosa comedia satírica sobre el arte, la interpretación y la industria de Alejandro González Iñárritu cumple 10 años desde su estreno, donde la acumulación de críticas positivas terminó posicionándola como triunfadora en unos Oscars atípicos. Michael Keaton da una de sus interpretaciones más destacadas en compañía de Emma Stone, Naomi Watts y Edward Norton, en un provocador espectáculo que se puede ver en streaming a través de Disney+.

La célebre superestrella del cine superheroico Riggan Thomson quiere hacer su estreno por todo lo alto en el mundo del teatro, queriendo mostrar que es un actor de verdad. Pone mucho en juego en una producción de mucho supuesto prestigio, pero sus inseguridades, sus problemas familiares, las adicciones, los líos con el reparto y la amenaza de las duras criticas ponen en riesgo todo.

Iñárritu despliega en todo el esplendor posible su magnificencia visual a través de falsos planos secuencia orquestados alrededor de música jazz muy rimbombante y ligeramente libre, haciendo gala de un estilo muy prominente que se gana tantos halagos como enemigos. Aunque ayuda a influir pulso y tensión a toda la función, el director mexicano no puede evitar ponerse al frente todo lo posible.

‘Birdman’ o la inesperada virtud de la sátira ensimismada

Es por ello que sus alegorías en torno al mundo del teatro parecen tener más sentido para hablar sobre el del cine, y el personaje principal resulta más representativo de él y ofrece menos paralelismos con quien le interpreta. Keaton está soberbio para interpretar esta neurosis artística que, quitando pasado en el cine superheroico, no se ajusta a lo que ha sido su carrera como estrella, y que funciona como mecanismo para lanzar dardos al cine actual.

‘Birdman’ lanza tantas ideas a la pared que es tan fácil quedarse asombrado como irritado con ella. Su mirada al papel de la crítica sin duda le grajeo enemistades, pero más por una mirada bastante irreal de la influencia que esta tiene para tumbar algo a estas alturas. A cambio, su mirada a las excentricidades de los actores y al complejo trabajo de producción que puede tirarse por la borda en un pestañeo es divertida. Quizá lo suficiente para seguir teniéndola en alta estima, aunque se mantenga como una “Mejor película” todavía polarizante.

