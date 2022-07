Qué ver en Disney+: una de las mejores versiones de 'Resident Evil' se vio en la gran pantalla, es española y no adapta ningún videojuego

Nunca deja de ser interesante como la cultura va retroalimentándose y, a través de medios, va cambiando y evolucionando para ir moviéndose con los tiempos. No sería fácil pensar en la existencia de un juego como 'Resident Evil' sin el previo impacto que tuvieron las películas de zombies de George A. Romero que asentaron la idea en la cultura popular. Y, por otro lado, sería difícil tener el resurgir del género de muertos vivientes en cines de no existir el videojuego.

Y no sólo en la existencia de los muertos/infectados se aprecia la influencia de los 'Resident Evil' en el audiovisual que nos ha llegado este siglo. Ni siquiera hay que recurrir a una adaptación fílmica oficial para ver sus señas presentes en la gran pantalla. Porque una de las mejores versiones del videojuego en formato película no es siquiera una adaptación, es una secuela de una película española. Se trata de '[REC] 2', una recomendable película disponible en Disney+ (también en Prime Video y en Filmin).

Miedo repensado

Como es obvio, la película continúa de manera más o menos directa lo relatado en la primera '[REC]', uno de los fenómenos más increíbles que ha podido salir de nuestro país, y quizá la mejor obra de género zombie salida durante este siglo -o una de ellas-. Jaume Balagueró y Paco Plaza dieron forma a un enorme hallazgo de nuestra filmografía y no titubearon en exceso para hacer la continuación.

Aquí se repite el formato de metraje encontrado y falso documental que tenía la primera, pero ya no lo seguimos a través de un equipo de grabación de un programa de reportajes a lo Informa semanal ultralocal. En su lugar, tenemos dos partes diferenciadas. Una protagonizada por un equipo policial cuyas cámaras nos sirven como punto de vista en su misión de entrada en el edificio para obtener muestras de sangre. La otra por tres adolescentes con una cámara que terminan en dicho edificio.

Esa parte de los adolescentes ayuda a mantener el humor costumbrista que tan bien funcionaba en la película original. Pero es la primera parte la que incorpora ideas más frescas a la saga, y algunas que parecen directamente sacadas de juegos de terror y disparos como los 'Resident Evil' clásicos. El seguimiento del punto de vista de los policías, casi como de un shooter, enriquece notablemente el ya de por sí cuidado lenguaje visual de los directores, a pesar de la apariencia caótica y nerviosa.

'[REC] 2': cómo seguir la hazaña

Esos hallazgos son los que hacen más que estimable esta acertada secuela. No tenemos el logrado grupo de personajes que había en la primera, o el tono parece tan perfectamente calibrado. Pero tiene claro lo que funciona, y trata de enriquecerlo con nuevos e interesantes elementos. No sólo expandiendo el lenguaje visual, como he mencionado, sino directamente en las influencias, incorporando más elementos sobrenaturales y de terror religioso.

La expansión del lore de la franquicia se hace a través del género de posesiones, que le da otra capa a los enfervorecidos monstruos que vemos desatados en pantalla. Con esas nuevas influencias y puntos de humor muy macabro -para aplaudir ese momento de cargarse un infectado con cohetes de todo a cien-, Balagueró y Plaza lograron una cinta digna de apreciación y de ser calificada por encima de lo competente. Una manera interesante de continuar la hazaña.

