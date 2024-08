Más de 100 millones de espectadores pegados a la pantalla. La película para televisión más vista de la historia traumatizó a toda una generación de espectadores

Hay récords televisivos que están destinados a no romperse nunca, en especial tras el enorme auge del streaming. Uno de ellos es el del telefilm más visto de todos los tiempos en Estados Unidos, el cual lleva ya 41 años en manos de 'El día después', un largometraje dirigido por Nicholas Meyer que exploraba los terribles efectos de un holocausto nuclear en una pequeña localidad de Estados Unidos.

Protagonizada por Jason Robards, JoBeth Williams, Steve Guttenberg, John Cullum, John Lithgow y Amy Madigan, 'El día después' tiene sus orígenes en 'El síndrome de China', la estupenda película de 1979 que transcurría en una central nuclear en la que unos periodistas descubren que no se están llevando a cabo las medidas de seguridad necesarias.

Esa película impactó tanto a Brandon Stoddard, presidente de la división de películas de ABC, que encargó un guion que indagase en cuáles serían los efectos de una guerra nuclear en Estados Unidos. Tras barajar la opción de hacer una miniserie, el proyecto finalmente salió adelante como un telefilm de unas 2 horas de duración que se estrenó el 20 de noviembre de 1983.

El éxito de 'El día después' fue fulgurante, con más de 100 millones de espectadores viéndola durante su primera emisión, lo cual se tradujo en una descomunal cuota de pantalla del 62%. Todo ello fue fruto en parte de una enorme campaña promocional, llegando a publicarse un anuncio a página completa en la revista Tv Guide que decía "Nos dijeron que sería imposible hacer esta película. Nos dijeron que sería imposible que la vieras. Esperamos que nada sea imposible".

"Una responsabilidad cívica"

Su brutalidad traumatizó a millones de espectadores, algo que en parte se debió a la insistencia de Meyer en no rebajar nada su contenido para evitar herir sensibilidades. Él mismo lo veía como "una responsabilidad cívica", y a ver quién le decía que no a un director de venía de arrasar con 'Star Trek: La ira de Khan' y no necesitaba para nada hacer algo como 'El día después'. Eso sí, él mismo comentó a Yahoo en 2022 que los padres no deberían haber dejado que sus hijos la viesen:

Si hubiera tenido hijos en aquella época, no les habría enseñado la película, y menos si eran menores de 14 años". Y sin embargo, evidentemente la gente dejó que los niños la vieran y muchos se sintieron infinitamente angustiados por lo que encontraron. Yo no quería que lo experimentaran: No veía los beneficios de eso.

Tal fue su impacto que poco después de su estreno, un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó una resolución apoyada por otras 91 personas pidiendo que el Congreso, la ABC, el Departamento de Estado y la la Agencia de Información debían hacer todo lo posible para que la película se viese en la Unión Soviética.

Cuatro años después pudo verse en la Unión Soviética justo durante las negociaciones que acabaron llevando al Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Y la película tuvo mucha importancia en que ese tratado llegase a firmarse, o al menos eso dice el mito.

En su momento se dijo que Ronald Reagan, por aquel entonces presidente de los Estados Unidos y que sí se sabe que quedó muy contrariado tras verla, decidió enviar un telegrama a Meyer después de firmar el tratado en el que decía lo siguiente: "No creas que tu película no tuvo nada que ver, porque sí lo tuvo". Sin embargo, Meyer negó este hecho en 2010, lo cual no quita ni un ápice de un mérito a 'El día después', que a su manera fue ideada para tener un efecto así:

Desde mi punto de vista, no es una buena película. Y más que eso, no pretendía ser una película muy buena. Si las actuaciones fueran tan memorables diríamos: "¡Dios mío, Jobeth Williams, increíble! Jason Robards te rompió el corazón". Pensé, no, no puede ser una buena película. Sólo tiene que ser como un anuncio de servicio público. Si tienes una guerra nuclear, esto es más o menos lo que va a ser.

Por desgracia, 'El día después' no está disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España, pero podéis verla completamente gratis en YouTube. Eso sí, en versión original nada más, pero nunca está de más dar una oportunidad a un título que se atreve a mostrar aquello que 'Oppenheimer' rehuyó por completo.

