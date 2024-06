15 meses encerrado vestido con braguitas y comiendo comida de perro: la increíble historia del verdadero "show de Truman" extremo en Japón

Normalmente marcamos el inicio de la telerrealidad con la llegada al mundo de 'Gran Hermano' el 16 de septiembre de 1999 en Países Bajos, pero realmente sus orígenes se pueden rastrear hasta 26 años antes, cuando la CBS estrenó 'An American Family', metiéndose por primera vez en las casas de la gente anónima, y destruyendo para siempre, ya de paso, la vida de la familia protagonista, los Loud. Pero podemos convenir en que fue el reality de realities, la casa en directo, el que lo empezó todo en prácticamente todo el mundo... excepto Japón.

El bus en directo

De hecho, 'Gran Hermano' nunca se ha estrenado en Japón, porque allí, notoriamente, siempre han ido a lo suyo. Por ejemplo, el 11 de octubre de 1999, apenas un mes después de la creación de aquel formato, Fuji TV estrenó 'Ainori', un reality en el que siete hombres y mujeres recorrían el mundo montados en un autobús rosa con la intención de encontrar el amor. Solo entonces podían volver a Japón, solos o acompañados.

Para hacernos una idea de la magnitud de esta locura, el programa visitó 92 países y terminó diez años después en el programa 441 después de juntar a 44 parejas (incluyendo a un concursante con una guía turística y a una concursante con un técnico de sonido), de las que 8 acabaron en matrimonio. Y si te lo estabas preguntando: sí, viajaron a España entre noviembre y diciembre del 2000... aunque no surgieron parejas aquí.

El público nipón estaba acostumbrado a concursos como 'Tore!', en el que deben adivinar una lista de palabras mientras son momificados de pies a cabeza, 'El castillo de Takeshi' (conocido por todos) o 'Batsu Game', en el que, entre otras pruebas, los concursantes se introducían oxígeno por el ano mientras echaban un pulso... y perdía el primero en tirarse una ventosidad. En este panorama, ¿a quién le puede interesar 'Gran Hermano'? Este es el caldo de cultivo único en el que podía funcionar algo como 'Susunu! Denpa Shonen'.

El show de Nasubi

Al hablar de este programa, normalmente se vende que nació exclusivamente con el segmento de Nasubi, por el que se hizo conocido, pero lo cierto es que por enero de 1998, en su estreno, consistía en varias secciones protagonizadas por cómicos desconocidos a los que les hacían pasar por crueles pruebas variopintas. Por ejemplo, hacerles recorrer el camino desde Sudáfrica hasta Noruega por sus propios medios (en la sección larguísima 'Denpa Shonen Teki Africa Europa Tairiko Udan Hitchhike No Tabi') o premiarles con minutos de televisión si su equipo de béisbol favorito ganaba y castigarles haciéndoles vivir a oscuras una semana sin comida si perdía ('Denpa Shonen Teki Pennant Race'). Pero nada comparado con lo que pasó con Nasubi.

Tomoaki Hamatsu tenía 22 años cuando fue al casting de 'Susunu! Denpa Shonen!', cuando era un cómico de segunda división en busca de una oportunidad. Y la consiguió: fue elegido totalmente al azar para la sección 'Denpa Shonen Teki Kensho Seikatsu' (algo así como 'Una vida hecha de premios'), en la que nunca supo cuál era el premio final tras las penurias que tuvo que pasar. Hamatsu acabó encerrado en una habitación enana con un baño (sin papel higiénico), una mesa, miles de cartas en blanco, un teléfono, una radio y revistas que se iban actualizando cada mes. Ah, y sin ropa.

De hecho, para sustituir sus genitales, el equipo de edición le puso una berenjena, o sea, "Nasubi" en japonés. Desde entonces y hasta ahora sería conocido como tal por el público. El objetivo del concurso era que Nasubi sobreviviera solo a base de concursos en revistas o por la radio, y si llegaba a un total de un millón de yenes en premios (unos 5822 euros ahora mismo), le permitirían salir, habría ganado y se emitiría el vídeo de sus penurias editado y recortado. Lo que él no sabía es que le habían engañado, y semanalmente se iban emitiendo trozos de diez minutos sobre su vida. Dentro era un miserable desnudo. Fuera, una estrella.

Telerrealidad, pero real de verdad

¿Sabéis cuántas cartas envió Nasubi solo en los primeros dos meses de reality? 5748. Y consiguió premios, sí: galletas, una bicicleta, una televisión (para la que no tenía antena, aunque después consiguió vídeos y una PlayStation junto a un simulador de conducción de trenes), reproductores de CD y... braguitas usadas. De hecho, durante los ¡quince! meses que pasó encerrado, ese fue el único premio de ropa que ganó y, por tanto, lo único que pudo vestir: unas braguitas. Imaginad lo miserable que se sentía, sin saber que en el exterior su cara se estaba usando para todo tipo de merchandising.

De hecho, llegó a anunciar fideos (sin su permiso, claro) e incluso su calvario tuvo un canal 24 horas al estilo, precisamente, de 'Gran Hermano', que solo acabó cerrando porque les costaba poner la berenjena en su sitio a tiempo real. ¿Sabéis cuántas personas estaban enganchadas a sus penurias cada domingo? 17 millones. Durante un año y tres meses, Nasubi tan solo podía hablar cinco minutos al día con alguien (el repartidor) y, en su desesperación, llegó a alimentarse grandes temporadas exclusivamente de arroz crudo o comida de perro. Sí. Esto pasó.

Finalmente, llegó a un millón de yenes, pero Fuji TV no quería dejar marchar a su gallina de los huevos de oro, así que le vendaron los ojos, le llevaron a Corea del Sur a pasar un día divertido y, después, le hicieron empezar de cero en otro apartamento donde tenía que conseguir el dinero suficiente para volver a Japón. Primero en clase turista, después en primera clase, lo que fuera por mantenerle ahí, dando contenido. Finalmente lo consiguió, pero, para su sorpresa, le llevaron a otro apartamento más en Tokyo. Nada más llegar, y de manera casi autómata y servil, se quitó la ropa. En ese momento, las paredes de ese último apartamento cayeron y descubrió que estaba en mitad de un plató en directo con cientos de personas aplaudiéndole.

Os invito a ver el vídeo, porque es absolutamente increíble: él creía que nadie sabía lo que estaba viviendo, pero la realidad es que estaba viviendo su propio 'Show de Truman'. Poco pudo disfrutar de su recién ganado estatus de estrella, porque la vuelta a la realidad no fue sencilla: la ropa le daba calor, durante seis meses apenas sabía cómo hablar con la gente y su fama se diluyó mientras trataba de reajustarse al mundo.

El productor del programa acabó disculpándose con Nasubi por su engaño, y él dio las gracias por la experiencia con total educación. No hubo denuncias de por medio, pero sí que la ley acabó actuando: 'Susunu! Denpa Shonen' fue cancelado después de que los japoneses prohibieran los programas basados en torturar a sus concursantes. Nasubi vive de lo suyo, que no es poco, y se le pudo ver en series como 'Kamen Rider W', 'Last Mail 2' o haciendo un cameo en la magnífica 'Densha Otoko'.

En 2020, en plena pandemia, el público japonés recordó a Nasubi de nuevo, que aprovechó para subir vídeos concienciando sobre el confinamiento basados en su propia experiencia. La bola de nieve empezó a rodar y aquel antiguo programa empezó a verse con la mirada del siglo XXI. Finalmente, el año pasado, un documental de Hulu titulado 'The Contestant' hizo que todos volvieran la cabeza hasta este momento loco de la historia, que, por algún motivo, aún no tiene fecha de estreno en nuestro país. La parte buena de todo este asunto es que seguramente ya no volváis a juzgar 'Gran Hermano' con la misma dureza: podría ser mucho, muchísimo peor.

