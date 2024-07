Fue la cinta más cara que se ha hecho en Italia, pero fue todo un fracaso en Estados Unidos y tiene un rotundo 0% en Rotten Tomatoes

El éxito de cintas en Hollywood es algo verdaderamente raro y difícil de explicar, y lo es aún más cuando de conquistar otras tierras de trata, como lo fue la odisea de una cinta que, adaptando un cuento clásico infantil, encontró la gloria en su país natal, pero la desgracia llegó al estrenarse en el otro lado del mundo, donde su recepción fue tan catastrófica, que presume de tener un fatal 0% de calificación en Rotten Tomatoes.

La película "Pinocchio" de Roberto Benigni, estrenada en 2002, cosechó un gran éxito en su Italia natal, donde se convirtió en la película más taquillera del año y fue elogiada por la crítica. Sin embargo, al cruzar el Atlántico, la cinta tuvo un destino completamente distinto, fracasando estrepitosamente en la taquilla estadounidense.

La trama, como ya la conoce medio mundo, nos cuenta la historia del carpintero Geppetto, que talla una marioneta de madera a la que llama Pinocho. Deseando desesperadamente que Pinocho sea un niño real, Geppetto hace un trato con el Hada Azul, quien le da vida a la marioneta. Sin embargo, Pinocho es un niño travieso y desobediente que debe aprender a ser honesto y bueno antes de convertirse en un niño de verdad.

Si bien no había nada nuevo que sumar a esta historia que Disney se encargó de volver tan icónica (incluso en sus esfuerzos en el live action), lo cierto es que, en cuanto a comparaciones, la película de Benigni de 2002 no salió bien parada, ya que hubo algunos factores que le valieron el ser denostada por la crítica y el público de Estados Unidos: el primero de ellos, justamente, la diferencia cultural retratada en la cinta, con su humor típicamente italiano y su tono melancólico, no resonó con el público norteamericano, acostumbrado a un tipo de cine más ligero y familiar.

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que tuvo una campaña de marketing deficiente en Estados Unidos y que se estrenó el mismo año que grandes franquicias del cine como 'Spider-Man', 'Star Wars' y 'Harry Potter'; el efecto del boom de la ciencia ficción y la fantasía terminó de enterrar el sueño americano de la cinta de Benigni.

La versión de Miramax: un filme mutilado y con pésimo doblaje

Saliendo a la defensa de Benigni, casi nadie en el país vio la primera versión de su 'Pinocho': lanzada a los cines estadounidenses por Miramax, la película fue rápidamente doblada al inglés y reeditada después de su estreno en Italia apenas un par de meses antes.

Aunque algunos críticos estadounidenses tienen un par de cosas medianamente buenas que decir sobre la cinta en su idioma original, para nada se parece al ejemplo de la obra maestra siendo despedazada por un imprudente distribuidor estadounidense que se encargó de empeorar la imagen de un adulto protagonizando el papel de un niño (que después se convertiría en el propio Gepetto años después), empeorando inimaginablemente la cinta con algunos cambios por demás desafortunados.

A pesar del fracaso en la taquilla, "Pinocchio" de Benigni no es una película del todo olvidada en Estados Unidos, aunque algunos críticos como Matt Brunson la califiquen de "triste, idiota, molesta, torpe, visualmente atroz y, a menudo, francamente espeluznante".

