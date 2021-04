'Scott Pilgrim contra el mundo': la obra cumbre de Edgar Wright que supera con creces a la mayoría de adaptaciones de Marvel y DC

Scott Pilgrim era el protagonista de una serie de seis cómics de Bryan Lee O'Malley, publicados entre 2004 y 2010. Desde el primer momento se intentó realizar una adaptación a través del productor Marc Platt, aunque O'Malley no estaba demasiado emocionado con las propuestas. Tras el éxito de 'Zombies Party (Shaun of the Dead)', el joven cineasta británico Edgar Wright se convirtió en una nueva sensación. Su asociación con Michael Bacall para escribir el guión puso en marcha la obra maestra del director.

La vida en una partida

Universal quería a Seth Rogen como Scott Pilgrim, tras el éxito de 'Lío embarazoso', pero Wright no estaba realmente convencido de que fuera un papel ideal para el futuro protagonista de 'The Green Hornet'. El director propone a Michael Cera tras verlo en 'Arrested Development'. Tras los éxitos de 'Supersalidos' y 'Juno' el actor recibe el ok sin problema por parte del estudio. El tiempo ha dado la razón a Wright porque no solo estamos ante un actor de talento extraordinario, es que NADIE más podría ponerse en los zapatos del bueno de Pilgrim.

Si en el caso del protagonista la idea fue del director, la idea de Mary Elizabeth Winstead en el papel de Ramona Flowers está vinculada a Quentin Tarantino, buen amigo de Wright. La actriz estuvo en 'Death Proof' y tras el consejo de su amigo, Wright la ve de inmediato como la versión ideal de Ramona, sobre todo por sus grandes ojos. El resto del reparto se completa con facilidad. Chris Evans acepta sin dudarlo, Kieran Culkin pasa las pruebas sin saber para qué papel, y Brie Larson deja a todo el mundo anonadado durante su audición. Culkin reconoce que a pesar de que Wright tenía absolutamente todo en mente, hasta la música, el rodaje no fue fácil. Repasos constantes y esperas hasta la luz verde del estudio para cada uno.

Debido a que el sexto y último volumen de los cómics aún no estaba terminado cuando se completó la película, cómic y largometraje se inspiraron mutuamente. Edgar Wright imaginó y filmó un final en el que Scott consolida su relación con Knives, pero tras las proyecciones de prueba, se filmó un nuevo final, donde al final decide seguir su vida con Ramona. O'Malley optará por la misma conclusión para el cierre de su cómic.

La película se presenta en la Comic Con de 2010 con todo el reparto, la acogida es impresionante y promete ser éxito en los cines. Mary Elizabeth Winstead recuerda como en la Comic-Con parecía que estaban ante la película más grande de la historia. Lamentablemente, la realidad sería muy diferente. Con un presupuesto de 60 millones (excluyendo marketing), la película recauda menos de 50 en todo el mundo, incluidos apenas treinta en los Estados Unidos. Algo que diez años después es incluso más difícil de explicar.

Un fracaso incomprensible

Stallone y 'Los Mercenarios' son en gran parte los responsables de esta mala recepción. Compañera de cartelera, la cinta de acción llena de viejas glorias del género terminará recaudando más de 270 millones en la taquilla mundial. También tuvo que competir con 'Come, reza, ama', otro atractivo plato recalentado para el peor público que llenaba aquellas salas. La película debutó en quinto lugar en taquilla, una tragedia. Universal asumirá rápidamente el fracaso con un mensaje a la prensa: "Siempre hemos sido conscientes del desafío de llevar esta película al gran público. Ojalá hubiera ido más gente a verla".

Como tantos otros (injustos) fracasos, 'Scott Pilgrim contra el mundo' se convertirá en un título de culto con el paso de los años. El año pasado Edgar Wright llegó a una gran conclusión con su habitual flema: "Estoy increíblemente orgulloso de la película. El hecho de que se estén escribiendo artículos para los 10 años de Scott Pilgrim y no para los 10 de 'Los Mercenarios' lo dice todo".

Entrados en materia, la película de Edgar Wright es un espectáculo sin igual. Con un increíble sentido del ritmo y una precisión milimétrica para cada tiempo, cada silencio, o cada efecto, el cineasta depuraba su estilo hasta lograr la mayor y más contundente película de su carrera. Y la banda sonora es un personaje más. ¿Alguien ha podido sacarse de la cabeza el travelling de los créditos iniciales?

Cuando un cineasta como Edgar Wright combina todos sus talentos como director, combinando su clarividencia y su espíritu gamberro con su espectacular y prístina puesta en escena, el resultado es prácticamente magia. Más allá de los increíbles efectos visuales, la narrativa de Edgar Wright es soberbia. Scott Pilgrim es un juego constante en todos los niveles. Desde la edición hasta la iluminación pasando por elipsis, música y efectos de sonido. Un electrizante y placentero patio de recreo de un cineasta superdotado en el mejor momento de su carrera.

La película de Wright es una historia sobre la inmadurez sentimental y el aprendizaje emocional, transmitida por personajes terriblemente conmovedores e imperfectos pero plenamente conscientes de su idiosincrasia a los que el guión aprecia y quiere como si fueran sus propios hijos. Es muy posible que 'Scott Pilgrim contra el mundo' llegase a las pantallas con una década de antelación. Puede que más. Tal vez en el futuro se reconozca de una vez por todas la importancia de esta película o la extraordinaria 'Speed Racer', de la que tendremos que hablar en algún momento. Tal vez su reestreno en Dolby Cinema sea el mejor momento para poner las cosas en su sitio. Como no parece que de momento vayan a enviar la película a nuestras salas tendremos que conformarnos con el videojuego.