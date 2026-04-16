Meses después de estrenarse en cines casi de milagro, se estrena en streaming el remake de un clásico de culto del terror superheroico

Se comete a menudo el error de hacer remakes o continuaciones de clásicos de culto pensando que esa reputación adquirida puede dar un éxito masivo a explotar. Un fallo de cálculo ya que estos se hacen con una inversión desmesurada propia de blockbuster, cuando a veces es lo mejor perseguir directamente la condición de película de culto con bajo presupuesto como hizo ‘El vengador tóxico’.

Armado con una fregona

Macon Blair realiza el remake de este icónico film de fantasía terrorífica y superheroica que elevó la reputación de la Troma. Con Peter Dinklage de protagonista, la película tuvo un estreno complicado por su naturaleza de rareza y su gore grotesco. No triunfó en cines, pero tiene todo para ser obra de culto ahora que se estrena en streaming a través de Movistar+.

Con un montón de facturas médicas que pagar y un hijastro al que mantener, a Wiston Gooze no le queda otra que dejarse explotar como conserje en una compañía farmacéutica. Desesperado por conseguir más dinero, se cuela en la empresa para llevarse dinero, pero acaba en un vertedero de residuos tóxicos que le transforman en un mutante deforme aunque poderoso.

Blair identifica y trata de explotar varias de las claves que hicieron del original un clásico bastante querido, desde su abrazo directo de lo extravagante y el humor absurdo desde el presupuesto limitado hasta el carácter casi de héroe obrero que tiene el personaje. Un vigilante que combate y destroza maleantes, pero también sabe mirar hacia arriba para saber dónde están los causantes de los problemas.

Aquí lo mantiene relevante para la sociedad estadounidense señalando el precario y asalvajado sistema sanitario que tienen donde uno está desahuciado en cuanto tiene un problema de salud, y las grandes farmacéuticas tienen un poder desmesurado. Esto, unido a una subtrama familiar de emoción cargada, hacen de esta ‘El vengador tóxico’ una película muy del presente.

Es un poco estos dejes que parece que tiene que cumplir como trámite los que hacen que brille menos de lo que debería, dándole además poco elemento para diferenciarse del original. Uno que además trata con cierta reverencia, cuando debería abordar con el mismo espíritu caustico y punk que todavía sigue siendo apreciado.

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