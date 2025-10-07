HOY SE HABLA DE
‘El vengador tóxico’ es un desquiciado homenaje a la factoría Troma que captura todo su espíritu, pero lo hace para lo muy bueno y para lo malo

Nunca me cansaré de decirlo, pero los caminos de la industria cinematográfica son inescrutables y, en ocasiones, parecen pavimentados para, además de dar lugar a proyectos, a priori, imposibles, cerrar la boca a muchos de los que se limitan a repetir mantras sin fundamento. 'El vengador tóxico', tras haber pasado un par de años en la nevera desde que cerró su circuito de festivales, es el último ejemplo de esto y del absurdo que encierra proferir la frase "esto no podría rodarse hoy en día" tras ver un largometraje de hace tres décadas.

En pleno 2025 —o 2023 si tenemos en cuenta el año de producción del filme—, lo que menos podría haber esperado ver era una asociación entre la eterna Troma de Lloyd Kaufman y Michael Herz con Legendary —estudio responsable, entre otras, de franquicias como 'Dune' o el 'MonsterVerse'— para dar forma al remake de uno de los títulos de culto más célebres dentro de la serie B y el cine gore de los años 80.

75% Troma

Contra todo pronóstico, Macon Blair, el actor —inolvidable su papel en la soberbia 'Blue Ruin' de Jeremy Saulnier— reconvertido en director, tras debutar tras las cámaras con la notable 'Ya no me siento a gusto en este mundo', ha firmado un homenaje tan sentido como lúcido al superhéroe radiactivo que captura buena parte de la esencia del original sin renunciar a exprimir un jugoso presupuesto con el que jamás hubiesen soñado Kaufman y compañía.

Pese a la holgura económica con la que ha contado Blair, y que se ve reflejada en primera instancia en un reparto encabezado por estrellas como Peter Dinklage, Kevin Bacon o Elijah Wood, no debemos caer en la trampa y pensar en que nos encontramos ante una superproducción en toda regla. 'El vengador tóxico' es sucia,  indecente, ofensiva, cutre, violenta y una digna heredera de la factoría Troma que, consciente de que los tiempos han cambiado —para bien—, opta por pisar el freno en algún que otro aspecto.

Posiblemente, los parroquianos terminen echando de menos el salvajismo que impregnaba el sentido del humor y la violencia de la tetralogía fuente —he estado revisando 'Ciudadano Toxie' antes de teclear este texto y las líneas que se cruzan en cada escena son incontables—, pero esta nueva versión se las apaña para respetar la esencia camp y punk de la saga proyectándola sobre unos personajes que se mueven entre lo encantador y lo delirante. 

Captura De Pantalla 2025 10 07 A Las 1 47 38

A pesar de las notorias limitaciones a nivel narrativo de una cinta que no trata de ocultar su naturaleza de juguete trash, estos personajes y, particularmente, un corazón inesperadamente grande y cálido, terminan elevando el conjunto a un nuevo nivel. Y es que lo que menos esperaba era empatizar con un Toxie cuyo tratamiento sobre el papel —y la pantalla— denota un gran mimo volcado por parte del equipo creativo y artístico a la hora de darle un desarrollo digno y no limitarse a articular un festival de sangre, referencias, vísceras y cachondeo sin filtro.

Está claro que 'El vengador tóxico' no coronará las listas con lo mejor del año una vez concluya el curso cinematográfico —de hecho, dudo que llegue a colarse en alguna de ellas—, pero sólo por su honestidad, su capacidad para divertir y por el simple hecho de que exista esta anomalía industrial, Macon Blair y compañía merecen todos los elogios que podamos imaginar.

