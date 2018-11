'Cobra Kai' para todos: YouTube se rinde con las series y ofrecerá su contenido original gratis y con anuncios

Google siempre se ha caracterizado por hacer grandes planes que luego terminan en una buena recogida de cable. Por eso hay parte de mí al que no le extraña nada esta noticia. Youtube ha decidido replantearse mucho su departamento de ficción. O, lo que es lo mismo, tiene pensado aparcar la producción series.

Según Deadline, Youtube ha dejado de aceptar ideas para nuevas series de ficción como parte de una estrategia para centrar sus Youtube Originals en contenido sin guion, es decir, docurrealities, factuales y programas de entretenimiento.

Esto no quiere decir que nos tengamos que despedir de la futura segunda temporada de 'Cobra Kai', simplemente que van a ir dejando de producir las series de manera gradual... por lo que me despediría de una posible tercera temporada. De momento, eso sí, parece que seguirán hasta 2020, ya que tienen en diferentes grados de producción varias de sus ficciones originales.

Entre ellas se encuentran 'On Becoming a God in Central Florida', comedia protagonizada por Kirsten Dunst y 'Wayne', que sigue a dos adolescentes en su búsqueda del Pontiac del padre de Wayne. Además de los pilotos 'Dark Cargo', 'The edge of seventeen' y 'It's a Man's world'.

Hacia un modelo de tele gratis con anuncios

La idea ya no es derivar hacia el contenido factual, sino que Google quiere cambiar el modelo de distribución de sus Youtube Originals para poderlos distribuir con anuncios. Es decir, va hacia un modelo de "televisión gratis" sufragado por publicidad más que por suscriptores, respetando así la filosofía de la plataforma.

Esto no quiere decir que Youtube Premium deje de existir como servicio de suscripción, simplemente seguirá existiendo como opción para quitarse los, a menudo molestos, anuncios y para el visionado offline de vídeos. Un modelo híbrido similar al que tienen en EEUU Hulu o CBS All Access.

La verdad es que creo que, para lo que ofrecía, 12 euros al mes por eliminar publicidad y poder ver alguna que otra serie me resultaban algo excesivos... o por lo menos no era un precio muy competitivo si pensamos en el resto de plataformas SVOD. Lo cual es una lástima, ya que creo que con la base de usuarios que tiene Youtube podían haber "reventado" el precio y ponerlo lo suficientemente bajo para que, sin perder dinero, ganen muchos más suscriptores.

Pero claro, el hacer series de ficción originales es una inversión enorme incluso para gigantes como Google. Así que esta noticia apunta que, a pesar de exitos como 'Cobra Kai', se han pegado un buen batacazo y tienen que tirar de contenidos considerablemente más baratos y llamativos, como "El salto" de Will Smith, para salir del paso.