'Jigsaw' es el título oficial de la octava entrega de 'Saw': ¿vuelve el creador de los macabros juegos?

El arriba firmante reconoce que no es de los que afirman que la única buena película de 'Saw' es la primera. Ni que la trilogía inicial tiene fuelle y luego se desinfla. Tampoco pienso que la cosa flojeara cuando el personaje principal de la franquicia muere. Porque, yo confieso, me gustan todas las películas de 'Saw': las entiendo como un todo, una magistral oda global al terror morboso y sádico que funcionan como un largo serial de sadismo audiovisual.

Y no soy el único: las películas de 'Saw' pueden tener sus detractores, como lo tiene cualquier cosa que apela a nuestros bajos instintos y nuestra sed de sangre, pero lo cierto es que el público ha abarrotado las salas desde la primera entrega, una de las películas más rentables de la historia (un millón y pico de dólares de presupuesto, más de cien de recaudación). Pero tras la séptima parte, Lionsgate decidió dar un descanso a la franquicia.

Ahora, fiel a su cita para Halloween después de siete años sin los demoniacos rompecabezas morales de Puzle (Jigsaw en la versión original), la serie vuelve, perdiendo el título originalmente previsto de 'Saw: Legacy' y tras haberse rodado bajo el mayor de los secretos. Los responsables son Michael y Peter Spierig ('Daybreakers'), que han puesto imágenes a un guion de Pete Goldfinger y Josh Stolberg ('Piraña 3D', 'Hermandad de sangre').

Por supuesto, vuelven como productores los creadores de todo el tinglado, James Wan and Leigh Whannell, y poco se sabe del contenido. Hasta hace poco se rumoreaba que la nueva Saw sería un reboot, pero el recién anunciado título hace dudar: ¿vuelve el asesino interpretado por Tobin Bell, aunque su personaje lleve muerto casi la mitad de las anteriores entregas de la franquicia? Los únicos nombres confirmados son Laura Vandervoort y Hannah Anderson.

Es posible que un teaser esté al caer, porque solo quedan unos meses para el estreno, y tan solo se sabe del argumento que seguirá la investigación de unos crímenes, años después de los originales, que parecen imitar los del Puzle original. A la espera quedamos de que empiecen a develarse detalles de una casi asegurada nueva ristra de torturas seriales, alambicadas y con moralejas retorcidas.