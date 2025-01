'Fallout', 'Anatomía de Grey' y 'Hacks', entre las series que han parado su rodaje de manera inmediata por los incendios de Los Angeles

El incendio en Los Angeles que está teniendo lugar ahora mismo es uno de los más graves que se recuerdan en la zona. De hecho, en estos momentos las víctimas mortales ya se cuentan por cinco y hay más de 100.000 personas evacuadas, entre las que se encuentran estrellas de Hollywood que se han visto impunes ante el paso de las llamas. El fuego, de momento, continúa expandiéndose sin control y, claro está, ha obligado a parar todos los rodajes por miedo a un desastre mayor.

¿Qué ha parado de rodar?

El Departamento de Bomberos de Los Angeles ha indicado que todos los permisos de rodaje en Altadena, La Crescenta, La Canada/Flintridge y Pasadena se han anulado de manera inmediata, cortando la producción, a mitad del rodaje, de las series de NBCUniversal, como la cuarta temporada de 'Hacks' además de otras series como 'Loot', 'Ted', 'Suits: LA' y 'Happy's Place'. Aunque muchas de ellas no se ruedan en los lugares donde se ha prohibido hacerlo, temen por la calidad del aire y que pueda afectar al equipo.

Amazon, que estaba a punto de empezar la producción de la temporada 2 de 'Fallout', la ha atrasado hasta el viernes de manera tentativa, aunque creo que han pecado de optimistas, mientras que CBS Studios ha cesado el rodaje de 'NCIS', 'NCIS: Origins', 'After midnight', 'Poppa's house', 'The Neighborhood' y 'After midnight' durante el resto de la semana, con esperanzas de volver a trabajar el mismo lunes.

Disney también se ha visto obligada a hacer un parón en los rodajes de 'Anatomía de Grey', 'Doctor Odyssey' y su late night estrella, 'Jimmy Kimmel Live'. Finalmente, Warner ha cerrado su estudio en Burbank, que está al lado del incendio, mandando a su casa al equipo de 'Colegio Abbott', 'All-American', 'The Pitt' y 'Georgie & Mandy's First Marriage', el spin-off de 'El joven Sheldon' que se encontraba en proceso de ensayos.

No solo se han cancelado rodajes de series y películas (estas menos, la mayoría se ruedan fuera del área de Los Angeles): además, las premieres, siempre tan repletas de glamour, como la de 'Hombre Lobo', se han pospuesto, así como las reuniones de famosos como las que se suelen hacer para los premios BAFTA, los Critics Choice Awards y los AFI. De momento, el incendio se ha comido más de 40 kilómetros cuadrados en una devastación de la que -no lo dudéis- acabaremos viendo películas. En Hollywood no se tira nada sin hacer antes croquetas.

