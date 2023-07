Con Hollywood en plena huelga, el Sindicato de Actores acaba de dar permiso para que este fenómeno cristiano sea la primera serie en reanudar su rodaje

Día 5 de la huelga de actores de Estados Unidos. Con eso y la de guionistas toda Hollywood está paralizada. ¿Toda? No. Y es que, si bien la producción de todas las series y películas bajo el paraguas de la AMPTP se encuentran en punto muerto, ya tenemos la primera exención en marcha. Y es un drama cristiano que se ha convertido en todo un fenómeno global.

Estoy hablando de 'The Chosen (Los elegidos)', la serie independiente que se ha convertido en la primera producción televisiva o cinematográfica en reanudar su producción después de ser paralizada por la huelga del SAG-AFTRA, comenzada el pasado viernes.

Algo que tiene su lógica, ya que la huelga es contra las compañías afiliadas en la alianza de productores de cine y televisión, la AMPTP por lo que las producciones realmente independientes no se verían afectadas. Lo que no quiere decir que desde 'The Chosen' no necesiten negociar estas excepciones con el sindicato de turno, como ha sido este caso.

Un acuerdo provisional

De hecho, esto se hace mediante un acuerdo provisional con la SAG y bajo los requisitos del gremio. Algo que han tardado unos pocos días en ser concedido y se espera que, si bien es la primera excepción, no será la única que veamos en los próximos días y semanas.

Creada por Dallas Jenkins, 'The Chosen' es una serie financiada al 100% mediante crowdfunding que se puede ver de manera gratuita en su web. Esto no quiere decir que no tenga acuerdos de distribución (Lionsgate o Acontracorriente) o que, por ejemplo, se pueda ver también vía plataformas como Movistar Plus+.

Con tres temporadas ya disponibles y una cuarta en pleno rodaje, la serie sigue la historia de Jesús de Nazaret a través de los ojos de diversos discípulos, apóstoles y testigos varios. Una producción independiente que es una de las más exitosas de los sistemas de micro mecenazgo.

