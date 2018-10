El nuevo villano de Rambo es español: Sergio Peris-Mencheta se une a 'Rambo 5: Last Blood'

Aunque ya hemos visto fotos de Sylvester Stallone en el rodaje de 'Rambo 5: Last Blood', todavía no se había anunciado quién daría vida al villano. El elegido ha sido el español Sergio Peris-Mencheta, al que en Estados Unidos han podido ver recientetemente tanto en televisión, con la serie 'Snowfall', como en el cine, con 'Life Itself'.

En España le conocemos por títulos como 'Al salir de clase', 'Capitán Trueno y el Santo Grial' o 'Isabel'; evidentemente no es uno de los mejores actores de este país pero me alegra que haya conseguido este papel. Seguro que lo hace bien. Por cierto, Peris-Mencheta no es el único español en el reparto ya que Paz Vega también se ha unido al proyecto liderado por Stallone.

La historia presenta a Rambo llevando una vida tranquila en un rancho en Arizona. Todo cambia cuando la nieta de un amigo es secuestrada, lo cual lleva al héroe a México. Allí, colabora con una periodista (Vega) cuya hermanastra también ha desaparecido, y juntos descubren una red de tráfico sexual organizada por un vicioso criminal (Peris-Mencheta).

Sylvester Stallone y Matt Cirulnick han escrito el guion de 'Rambo 5: Last Blood' mientras que la puesta en escena corre a cargo de Adrian Grunberg, director de 'Vacaciones en el infierno' ('Get the Gringo'). De momento no hay fecha de estreno aunque está previsto que la película llegue a los cines en 2019.

Cabe recordar que Sly ha tenido muchas dudas sobre la quinta parte de la saga. En 2009 pensó rodar un guion donde el héroe se enfrentaba a una monstruosa criatura (a lo 'Depredador') y en 2016 dijo que no volvería a ser Rambo, por su edad y porque consideraba que no podría mejorar 'John Rambo'. Sin embargo, ha cambiado de opinión y vuelve a la carga, con un título que hace referencia al clásico original: 'First Blood' ('Acorralado' en España).