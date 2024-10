Nickelodeon se alía con el "Disneyland turco" para redoblar su apuesta por los parques. Llegará en 2025 con atracciones de Bob Esponja y Star Trek

A pesar de ser una de las grandes marcas de entretenimiento infantil, la presencia de Nickelodeon en los parque de atracciones es muy reducida. La marca tiene algún récord del que poder presumir, como el parque de atracción de interior más grande de Estados Unidos, pero el resto son propuestas menores repartidas por todo el mundo.

Ahora la compañía va a sumar su marca a otro gran proyecto, el resort The Land of Legends, conocido como el "Disneyland turco" y localizado en la ciudad de Antalya, introducirá en 2025 un nuevo parque con su propio hotel y con hasta tres áreas dedicadas a personajes de la marca como Bob Esponja, Dora la Exploradora o las Tortugas Ninja.

Abierto desde 2016, The Land of Legends es el mayor complejo de entretenimiento en Turquía. El resort es una combinación de parques acuáticos y parques de atracciones que ha llegado incluso a ganar varios premios, incluido el del mejor hotel de parque temático en Europa este mismo año.

El hotel, entre otras cosas, es lo que Nickelodeon se propone añadir. Los visitantes podrán a partir de enero de 2025 quedarse en habitaciones ambientadas de Fondo de Bikini o montarse en una torre de caída suave de la Patrulla Canina. Su atracción más sugerente estará ambientada en el mundo de 'Star Trek Prodigy'. Llamada 'Star Trek: Wild Galaxy 5D', se espera que se trate de otra experiencia inmersiva como la de Avatar en Animal Kingdom.

Similar a lo que ocurrió con el nacimiento de Port Aventura tras la pérdida de su Disneyland, The Land of Legends es ahora el triunfo para Turquía que Wonderland Eurasia no pudo ser. El que estaba llamado a ser el parque de atracciones más grande de Europa se mantiene ahora abandonado y como mera curiosidad histórica.

Imágenes: The Land of Legends

